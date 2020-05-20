Верящая в теорию заговора о коронавирусе Боня ответила на критику

Москва, 20 мая. Телеведущая и популярный блогер Виктория Боня, верящая в теорию заговора о коронавирусе, ответила на шквал негативных сообщений, посыпавшийся в ее адрес.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей телеведущая рассказала, как относится к негативу из-за своих резких высказываний и переживает ли насчет того, что ее могут называть сумасшедшей.

«Как говорится: «Лучше спросить и выглядеть глупым в течение нескольких минут, чем промолчать и оставаться им всю жизнь!». Я задаю вопросы, на которые хотелось бы получить ответы многим людям. Я никому не навязываю свое мнение. И я буду только рада узнать потом, что была в чем-то не права, и с удовольствием признаю свои ошибки», — поделилась Виктория Боня.

Она добавила, что не понимает возникшего ажиотажа. Блогер поинтересовалась, почему некоторые критики против того, чтобы российское правительство заявило, «что у нас в стране не будет никакой принудительной вакцинации (или чипизации)».

«Это, по-моему, вполне нормальная тема, волнующая сейчас любого адекватного человека, выступающего за суверенитет личности. Поэтому абсолютно спокойно отношусь к этому. Когда ты медийный персонаж, каждый шаг которого обсуждается, ты быстро учишься не реагировать на критику. Это издержки популярности своего рода. А в данном случае я не могу молчать по темам, которые отзываются в моем сердце!» — сказала Боня.

Виктория Боня регулярно высказывается на тему коронавируса и причин появления инфекции. Телеведущая уверена, что к появлению COVID-2019 причастна большая секта сатанистов из Голливуда. В качестве доказательства она привела видео Бреда Питта с переводом на русский, где актер якобы рассказывает об организации. Но этот ролик является проделкой шутников, которые исказили смысл при переводе. Врач-психиатр Алексей Фокин ранее оценил здоровье блогера.