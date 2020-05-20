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Психологи МЧС рассказали о жалобах людей на трудности выхода из самоизоляции

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Психологи МЧС рассказали о жалобах людей на трудности выхода из самоизоляции

Москва, 20 мая. Почти за два месяца работы специалисты Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России провели более пяти тысяч телефонных консультаций на фоне сложной эпидемиологической обстановки в стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как уточнили психологи, чаще всего люди звонят на горячую линию за эмоциональной поддержкой.

«Многие испытывают трудности в адаптации к самоизоляции и выходе из нее, а также опасения и тревогу, связанные с утратой прежних социальных и материальных возможностей», — рассказали в ЦЭПП МЧС России. Чаще всего специалисты дают информационно-психологическую поддержку: вместе с человеком проговаривают пути решения его проблемы, что помогает ему успокоиться.

Напомним, с начала апреля психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают помощь населению по телефону горячей линии 8-800-200-34-11 в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Горячая линия открыта на базе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Психологи МЧС принимают звонки на всей территории России вне зависимости от местонахождения абонента.

К работе на телефоне горячей линии привлечены филиалы Центра экстренной психологической помощи МЧС России, расположенные в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе и Санкт-Петербурге.

Ранее специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Департамент труда и соцзащиты Москвы объединили свои ресурсы в борьбе с домашним насилием. Это произошло по инициативе психологов ЦЭПП, к которым в период пандемии коронавируса поступают звонки от жертв домашнего насилия. Теперь специалисты Центра передают абонентам координаты Кризисного центра помощи женщинам и детям, который находится в ведении столичного Департамента труда и соцзащиты населения.

Также психологи МЧС России подготовили рекомендации, которые помогут людям определить критичность своего психологического состояния, найти профессиональных психологов и работать с ними на дистанции или вживую.

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