Египет приводит войска в боевую готовность из-за нарастающей агрессии Турции в Ливии

Каир, 20 мая. Египет будет предпринимать все необходимые меры для пресечения любых угроз безопасности страны, даже если для этого потребуется нанесение удара внутри любого государства. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), ссылаясь на заявление одного из египетских чиновников, имя которого сетевой ресурс не указывает.

«Мы готовы нанести удар глубоко внутри любой страны, чтобы нейтрализовать угрозу либо вблизи наших границ, либо в другом месте», — приводит слова представителя египетских властей SOHR.

Также источник Сирийской обсерватории по правам человека отметил, что накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсуждал с главой оборонного ведомства североафриканской страны возможные угрозы национальной безопасности, вызванные постепенным усилением турецкой агрессии в Ливии. Он обратил внимание, что продолжающаяся переброска Анкарой сирийских наемников для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии помимо эскалации ситуации в соседней стране представляет большую проблему для всего североафриканского региона.

По словам египетского чиновника, глава Египта призвал командование вооруженными силами страны привести армию в боевую готовность для обеспечения национальной безопасности в случае необходимости. Отмечается, что кроме ас-Сиси и министра обороны страны на встрече присутствовали начальник оперативного управления египетских Вооруженных сил, начальник инженерного управления ВС и командующий Центральным военным округом.

Напомним, Анкара продолжает оказывать военную поддержку триполитанскому режиму Файеза Сарраджа, поставляя боевикам ПНС оружие, боеприпасы, снаряжение и современную боевую технику. Примечательно, что вся эта деятельность нарушает эмбарго ООН, введенное еще в 2011 году, поэтому турецкие власти осуществляют перевозку запрещенных вооружений контрабандными маршрутами. Также на регулярной основе Турцией производится переброска сирийских джихадистов-наемников из запрещенных в России террористических группировок, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что ПНС Ливии решило проигнорировать призыв министров иностранных дел нескольких европейских государств, главы дипломатии ЕС и Палаты представителей Ливии о прекращении боевых действий на время священного для мусульман месяца Рамадан. При этом командование Ливийской национальной армии (ЛНА) в одностороннем порядке поддержало идею введения гуманитарного перемирия.

1 Организация запрещена на территории РФ.