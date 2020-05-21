Американист предрек США обострение «политической шизофрении» из-за COVID-19

Антитрамповские действия губернаторов-демократов, дополненные негативными последствиями пандемии COVID-19, приведут к обострению «политической шизофрении» американского общества. Такой вывод в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил автор первой изданной на русском языке политической биографии Дональда Трампа, политолог-американист Кирилл Бенедиктов.

В США, как, впрочем, и в любой другой стране мира, всегда были те, кто одобрял действия властей и кто воспринимал их негативно. Пандемия COVID-19 и сопутствующие ей ограничения карантинного характера не могли не вызвать активизации последних. Причем тут мнения носителей протестного потенциала в Америке разделились: одни недовольны тем, что делается слишком мало, другие — что чересчур много. Подразумеваются не только «попранные личные свободы», но и «чрезмерно длительные» запреты на работу предприятий.

В некоторых штатах дело дошло до публичных возмущений «перегибами» властей, включая такие экзотические формы общественного протеста, как охрана открытого вопреки указанию губернатора тату-салона силами местных «ополченцев» (!), вооруженных полуавтоматическими карабинами.

Насколько сейчас поляризовано общество США? Так ли уж высок среди американцев уровень тревожности? И возможна ли с учетом фактора пандемии COVID-19 дальнейшая радикализация ситуации в Соединенных Штатах? На эти вопросы корреспонденту ФАН ответил Кирилл Бенедиктов.

Когда ты ничего не можешь сделать…

«Американское общество было сильно поляризовано еще до пандемии COVID-19. Все три с половиной года президентства Трампа эта поляризация нарастала с каждым новым витком т. н. «русского дела», с каждой новой атакой СМИ на президента», — отметил эксперт.

Несколько раз ситуация приближалась к критической, добавил он. Например, во время войны с памятниками конфедератам летом 2017 года, когда произошли столкновения в Шарлоттсвилле.

«Да и в более спокойные времена на сторонников Трампа, носивших красные бейсболки MAGA, нападали «защитники либеральных ценностей», избивая их просто за то, что те осмеливались поддерживать ненавистного им президента», — напомнил Бенедиктов.

По словам собеседника ФАН, вообще сложно говорить о психологическом здоровье общества, где все ресурсы пропагандистской машины брошены на дискредитацию законно избранного руководителя: это легко может привести США к «политической шизофрении». Пандемия COVID-19 уже вызвала значительное обострение этого «душевного недуга» американского общества, добавил эксперт.

Американцы — нация в целом очень позитивная, оптимистичная, констатировал Бенедиктов. Пресловутая американская улыбка, которую мы привыкли считать фальшивой, на самом деле адресована не только окружающим, но и миру в целом, объяснил он. «Keep smile, и все будет хорошо, мир отнесется к тебе так же, как ты к нему…»

Несмотря на значительное снижение религиозности в поколениях миллениалов и зумеров, в массовой психологии США по-прежнему работают заложенные веками принципы протестантской морали, пояснил американист. Протестанты, как известно, провозглашали божественную природу тяжелого труда, утверждая, что работа — это Спасение.

«Разве не считают крайние правые, что магия упорного труда решает проблемы преступности, бедности, расового неравенства, неурядиц в семье, экономического застоя и призрачных врагов, таящихся повсюду? Все тяжкие удары судьбы, говорят эти косные люди, можно преодолеть при помощи упорной работы, являющейся кузницей человеческих судеб, да и не только их» — проиллюстрировал цитатой левого публициста Роберта С. Бекера свой рассказ Бенедиктов.

По этим-то столпам позитивного, оптимистического мировоззрения пандемия в США и нанесла страшный удар. Когда ты сидишь дома без работы, невозможно уповать на то, что тяжелый труд приведет тебя к Спасению. Когда ты ничего не можешь сделать, исчезает надежда на то, что твои личные усилия что-то изменят.

«Совершенно другой вид катаклизма»

По словам Бенедиктова, самый главный вопрос для многих американцев сейчас: когда жизнь вернется к своему нормальному течению? И второй вопрос: как это новая нормальность будет выглядеть?

«По мере приближения лета вы все больше испытываете тоску по событиям, которые вы обычно ожидаете: например, отпуск, каникулы или время, проведенное с семьей, — напомнил политолог слова колумниста CNBC Кори Стига. — Сейчас мы живем в бесконечном настоящем. Никаких планов на будущее, никаких ожиданий путешествий, шоу, событий или праздников. Это бесконечное сегодня, и никогда — завтра».

Американские психиатры всерьез обеспокоены скрытыми последствиями пандемии. Сейчас, говорят они, еще слишком рано прогнозировать масштабы воздействия пандемии на психологическое здоровье нации, но то, что такие последствия будут — и притом будут разрушительными, — бесспорно.

«Пандемия коронавируса — это совершенно другой вид катаклизма. Постоянная, волнообразная, плохо поддающаяся осмыслению угроза, которая, кажется, повсюду и нигде. Инфекция, почти такая же психологическая, как и физическая, — пишет Бенедикт Кэри в The New York Times. — Смерть теперь ощущается ближе, а социальная изоляция, которая в доковидовские времена часто была признаком сознания, зацикленного на самом себе, стала новой нормой для десятков миллионов людей во всем мире».

По словам Кирилла Бенедиктова, некоторые эксперты в области психологии утверждают, что окончательный показатель психического поражения вирусом проявится в повышении уровня самоубийств в США в этом и последующих годах. Да и сам хозяин Белого дома, похоже, думает точно так же.

«Просто посмотрите, что происходит с наркоманией. Посмотрите, что происходит с самоубийствами», — заявил Трамп на брифинге в Розовом саду Белого дома 18 мая.

Безработица, губернаторы и упертость

Очевидно, что растущая неопределенность и повторяющиеся приступы тревоги оказывают сильное влияние на желание людей жить, заметил собеседник ФАН.

«Отдельный вопрос — это рост депрессивных и панических настроений из-за ситуации с растущей безработицей. Уровень последней вырос до 14,7% (до начала пандемии эффективные меры, принятые администрацией Трампа, снизили этот показатель до 3,4%). За последние два месяца, по данным американского Минтруда, заявки на получение пособий по безработице подали более 36 миллионов человек», — рассказал Бенедиктов.

Только за первую неделю мая это министерство получило три миллиона заявок, и хотя интенсивность их подачи уменьшается — не в последнюю очередь потому, что пропорционально сокращается и количество рабочих мест, — масштабы катастрофы действительно впечатляют.

Не случайно во многих штатах растут протестные настроения: люди требуют работы, запуска остановленных производств, констатировал Бенедиктов. И дело тут не только в финансовой стороне вопроса, хотя она, безусловно, остается приоритетной, но и в том, что американцы психологически стремятся вернуться к ситуации, когда тяжелым трудом можно было обеспечить посмертное воздаяние.

Ну а что же власти штатов? Хотят ли они возвращения к нормальной жизни?

«Губернаторы штатов, прежде всего демократы, изо всех сил этому сопротивляются, понимая, что продление режима изоляции бьет не только по экономике, но и по имиджу ненавистного им Трампа, — подчеркнул эксперт. — Особенно актуально это для индустриального сердца Америки — штатов Ржавого пояса, избиратели которого во многом обеспечили победу Трампа на выборах 2016 года. Уровень безработицы здесь выше, чем в целом по стране. В Мичигане — около 33%, в Пенсильвании — почти 30%. Немного меньше, около 22%, в Миннесоте и Огайо».

Именно здесь губернаторы-демократы препятствуют возобновлению производства, аргументируя это заботой о жизни граждан, добавил Бенедиктов.

Например, мичиганский губернатор Гретхен Уитмер — одна из самых яростных защитников режима самоизоляции в стране. Ее упертость в этом вопросе уже вызвала вооруженные протесты и даже штурм капитолия штата три недели назад. Но даже волна возмущения жителей штата не образумила Уитмер: она продолжает «предупреждать» протестующих, что их демонстрации «плохо кончатся», и не собирается пока открывать предприятия.

Еще один губернатор-демократ Том Вольф (Пенсильвания) в апреле наложил вето на предложенный республиканцами законопроект, предполагавший открытие ряда промышленных предприятий.

«Разумеется, подобная политика не может не привести как к дальнейшему усилению политического противостояния между сторонниками и противниками Трампа, так и к обострению «политической шизофрении» американского общества, на которое оказывает свое разрушительное действие фактор пандемии», — такой вывод озвучил политолог в конце беседы с корреспондентом ФАН.

Смогут ли Соединенные Штаты успешно излечиться не только от коронавируса, но и от «политической шизофрении»? На этот вопрос может ответить лишь время.

США продолжают лидировать в печальном рейтинге стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. По состоянию на 20 мая, вирусом SARS-CoV-2 заразились 1 531 485 американцев, из них 92 066 человек умерли, а 289 392 больных выздоровели. На первом месте по количеству смертей — штат Нью-Йорк с 28 558 случаями. За ним идут Нью-Джерси (10 587 смертей) и Массачусетс (5 938 смертей).

Число смертей на 1 миллион человек в США составляет 280,59 человек. Для сравнения, в Бельгии этот показатель составляет 797,4 чел., в Италии — 532,32 чел., в Германии — 97.82 чел., в России — 19.64 чел.