Митрахович рассказал, как «Северный поток — 2» может обойти газовую директиву ЕС

Германия может вывести газопровод «Северный поток — 2» из-под действия антимонопольного законодательства Европейского союза, поскольку заинтересована в нем. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал решение европейского суда отклонить иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против директивы Евросоюза о распространении газовых норм ЕС на газопроводы других стран.

«Верховный суд установил, что директива прямым образом не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG», — отмечается в пресс-релизе суда.

Эксперт по энергетике Станислав Митрахович пояснил, что антимонопольное право Европейского союза очень «молодо». По его словам, власти ЕС могут по-разному его интерпретировать, тем более что нормативно-правые акты в Европейском союзе часто меняются.

«В данном случае «Газпром» имеет дело с таким игроком, который может менять правила игры во время самой игры. Так, газопроводы, которые идут с Азербайджана (система TANAT), получили статус трансъевропейский сети, а поэтому не попадают под антимонопольное регулирование, — объяснил Митрахович в интервью ФАН. — В этом проявляется несправедливость: кому хотят — тому дают. Поэтому все это весьма идеализировано».

За последние дни было несколько попыток вывести из-под действия газовых норм ЕС «Северный поток — 2». В частности, оператор газопровода настаивал на том, что документ не должен был трактоваться так, как того хочет европейская комиссия.

«Также была попытка вывести «Северный поток — 2» из антимонопольного регулирования. Но сделать это не удалось, потому что он не был построен до мая 2019 года. Значит, что мы не можем вывести его по упрощенной процедуре», — сказал он.

Однако существует огромное пространство для других, более сложных вариантов вывода «Газпрома» и «Северного потока — 2» из антимонопольного регулирования, считает Митрахович.

«Когда в 2019 году принималась газовая директива, то предполагалось, что страна, на территории которой газопровод переходит из третьих стран, не входящих в состав ЕС, имеет право выводить газопровод из антимонопольного регулирования. Здесь Германия готова России подыграть, потому что в долгосрочном плане она заинтересована в работе «Северного потока — 2», — убежден собеседник ФАН.

Помимо этого, существует много других возможностей для выхода из сложившейся ситуации, полагает аналитик.

«Можно создать компанию, которая независимо от «Газпрома» будет управлять газом «Северного потока — 2». Кроме того, можно создать компанию, которая будет предоставлять аукционы на бронирование мощности, где «Газпром» станет не единственным покупателем. В рамках существующей проблемы можно поменять российское законодательство, чтобы другие российские компании экспортировали газ в Европу, помимо «Газпрома». Можно продавать газ на входе в «Северный поток — 2», чтобы его покупали европейские компании», — добавил эксперт.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало в освобождении «Северного потока — 2» от правил газовой директивы Евросоюза. Причиной данного решения стало то, что газопровод не был введен в эксплуатацию до 23 мая 2020 года, что являлось условием выведения «Северного потока — 2» из-под ограничительных правил.

Проект «Северный поток — 2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии.