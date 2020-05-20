Биолог Панчин объяснил, почему не нужно бояться ГМО

Санкт-Петербург, 20 мая. Российский биолог Александр Панчин объяснил в эфире конференции Медиагруппы «Патриот», почему не нужно бояться ГМО, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперт отметил, что более 70% граждан России считают ГМО потенциально опасным, поэтому запрет на производство ГМО семян в РФ, по его словам, демократический.

«Генетические изменения возникают у любых организмов постоянно, и это абсолютно нормально. При этом в отличие от тех генетических изменений, которые возникают в природе сами по себе, те изменения при помощи генной инженерии более предсказуемы, и понятен их характер, они берутся не абы откуда», — разъяснил эксперт.

По словам биолога, мутации могут иметь разные последствия. В качестве примера он привел историю, когда в ходе селекции ученые получали сорта, которые оказывались токсичны для человека. В генной инженерии таких примеров не было, указал биолог.

Российский биолог также обратил внимание на то, что с точки зрения науки ученым важно не как возникла та или иная мутация, а какие изменения произошли.

При этом, по словам Панчина, с точки зрения биологии нет такого класса объектов ГМО, это юридический термин.