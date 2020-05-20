Порошенко назвал «сфабрикованной» запись компрометирующего разговора с Байденом

Киев, 20 мая. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что опубликованные записи его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом якобы были сфабрикованы.

Ранее в партии Порошенко «Европейская солидарность» публикацию записи разговора также назвали «российской провокацией». Сторонники Порошенко уверены, что опубликованный фрагмент записи якобы был сфабрикован, чтобы дискредитировать Украину.

Депутат Рады Андрей Деркач опубликовал запись телефонного разговора, в котором Порошенко, будучи президентом, якобы хвастался перед Байденом поднятием коммунальных тарифов выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ). В беседе с тогдашним украинским президентом человек с похожим на Джо Байдена голосом также предложил 1 млрд долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина и сохранение схем работы компании Burisma, которую связывают с его сыном Хантером Байденом.

Офис генпрокурора Украины завел уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не исключил, это дело может быть квалифицировано генпрокуратурой как государственная измена. По мнению Зеленского, Порошенко «ждет еще много приключений и приговоров».

Эксперт Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк назвал нынешний скандал частью американской внутренней политики. Он предположил, что скандал стал продолжением так называемого «Украинагейта» — нынешняя администрация Дональда Трампа использует Украину с целью дискредитировать своего оппонента Джо Байдена.