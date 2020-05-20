Владимир Путин заявил о хорошем урожае в 2020 году. События дня. ФАН-ТВ

В 2020 году в России будет хороший урожай
У России хорошие планы на урожай в 2020 году. Об этом сегодня заявил президент страны в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Владимир Путин отметил, что сбор зерновых уже пять лет подряд превышает 100 млн тонн — это высокие показатели, которые позволяют закрыть не только все внутренние потребности страны в продовольствии, но и выйти в число лидирующих стран-экспортеров. Российский лидер отметил, что АПК менее других отраслей пострадал от кризиса, вызванного пандемией. Тем не менее пускать его деятельность на самотек недопустимо.
«Сейчас, когда в разгаре сезон весенне-полевых работ, тем более важно поддержать российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность деятельности хозяйств и предприятий, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, на закупку и переработку сырья. Министр мне докладывал раньше о том, как идут дела, но сегодня давайте вернемся к этому еще раз. И конечно, надо обратить внимание на оплату труда сотрудников», — сказал Путин.
Президент добавил, что Россия последовательно осваивает глобальные рынки и входит в число ведущих экспортеров продуктов питания по ряду позиций. Также Путин отметил, что развитие АПК — это не только решение производственных задач, но и создание новых рабочих мест, повышение доходов и качества жизни миллионов граждан.
Минобороны построит три МФМЦ в Дагестане
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны отправляются на следующую точку. Еще три новых многопрофильных медицинских центра будет развернуто в ближайшее время в Дагестане. Они рассчитаны более чем на 200 пациентов, попавших в стационар с COVID-19. В ведомстве отмечают, что медучреждения в городах Каспийск, Дербент и Хасавюрт будут построены «по типовому проекту Минобороны». Он уже был успешно реализован в Хабаровске и Подольске. Центры укомплектуют диагностическим оборудованием. В работе будут задействованы 140 человек и 26 единиц техники. Напомним, Дагестан является одним из самых крупных очагов заражения. Среди всех регионов России он стоит на пятом месте. Сейчас там зарегистрировано 3,5 тысячи случаев.
В Италии извергается вулкан Этна
В итальянской провинции Катания растет активность вулкана Этна. Сегодня местные жители могли наблюдать огромный столп дыма и пепла из кратера на юго-восточной стороне. Впрочем, пока серьезной угрозы опасного извержения нет, состояние огнедышащей горы стабильно. Напомним, Этна находится на восточном побережье Сицилии и она самый крупный в Европе из действующих вулканов, ее высота превышает три тысячи метров над уровнем моря. Ну а вечный и главный туристический город Италии постепенно приходит в себя после эпидемии. В Риме открылись музеи, хотя, конечно, в особом режиме. Теперь посетителям сначала измеряют температуру. Дезинфицирующее средство для рук доступно снаружи и внутри зданий. Кроме того, музеям предписано запустить онлайн-бронирование. Вероятно, после продолжительной самоизоляции у многих итальянцев пробудился интерес к искусству. Электронные билеты помогут решить проблему с толкучкой и очередями.