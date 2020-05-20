Владимир Путин заявил о хорошем урожае в 2020 году. События дня. ФАН-ТВ

В 2020 году в России будет хороший урожай

У России хорошие планы на урожай в 2020 году. Об этом сегодня заявил президент страны в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Владимир Путин отметил, что сбор зерновых уже пять лет подряд превышает 100 млн тонн — это высокие показатели, которые позволяют закрыть не только все внутренние потребности страны в продовольствии, но и выйти в число лидирующих стран-экспортеров. Российский лидер отметил, что АПК менее других отраслей пострадал от кризиса, вызванного пандемией. Тем не менее пускать его деятельность на самотек недопустимо.

«Сейчас, когда в разгаре сезон весенне-полевых работ, тем более важно поддержать российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность деятельности хозяйств и предприятий, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, на закупку и переработку сырья. Министр мне докладывал раньше о том, как идут дела, но сегодня давайте вернемся к этому еще раз. И конечно, надо обратить внимание на оплату труда сотрудников», — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия последовательно осваивает глобальные рынки и входит в число ведущих экспортеров продуктов питания по ряду позиций. Также Путин отметил, что развитие АПК — это не только решение производственных задач, но и создание новых рабочих мест, повышение доходов и качества жизни миллионов граждан.