Шерин напомнил, чем для НАТО может обернуться нападение на Россию

В случае военной агрессии НАТО против России на территории европейских государств войск альянса больше не будет. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал слова российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности России.

«Западное стратегическое направление остается наиболее угрожающим для военной безопасности РФ», — заявил Шойгу на заседании коллеги Минобороны РФ.

В рамках уменьшения числа угроз в Западном военном округе в 2020 году запланировано 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск.

«До конца года в округ поступит около 2000 единиц новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65%», — сказал глава Минобороны.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, оценивая намерение Шойгу провести учения, пояснил, что в вопросе безопасности государства всегда «лучше перебдеть, чем недобдеть». По его словам, чрезмерных мер предосторожности в вопросе обороны страны быть не может.

«Речь идет от том, что со стороны Запада всегда исходила угроза в адрес России. Другой вопрос, что были руководители, которые это не замечали, а были те, кто предпринимал упреждающие мероприятия. Лучше эти мероприятия предпринимать и готовиться к худшему, чтобы ничего не случилось. Мы знаем, что Иосиф Сталин вместе с Вячеславом Молотовым до последнего не верили, что фашистская Германия нападет на СССР, однако это произошло», — сказал Шерин в интервью ФАН.

Парламентарий подчеркнул, что российская армия накопила колоссальный опыт по ведению оборонительных и наступательных действий, который передавался из поколения в поколение.

«Наша армия имеет боевой дух, состоит из потомков победителей в Великой Отечественной войне. Она оснащена всеми необходимыми видами вооружения. К тому же она способна защитить нашу территорию от любого агрессора — на суше, на воде и в небе. Доказательством тому является успешная российская операция на территории Сирии. Но мы ни на кого не нападаем, а оборонять свою территорию — это всегда было священным долгом для каждого мужчины», — выразил мнение собеседник ФАН.

По словам Шерина, даже если будет агрессия против России со стороны блока НАТО, то это приведет к кардинальной перенастройке мира.

«Во-первых, к этому будет однозначно подключаться Китай, потому что ему не нужна усиливающаяся позиция США в мире. Во-вторых, мы же знаем, как это обычно заканчивается, а именно мы придем в берлогу к тому медведю, который на нас напал. Соответственно, войск НАТО на территории Европы не будет после этого, а будут войска Российской Федерации. Однако выводить уже их никто не будет. НАТО может допрыгаться и дождаться этого, занимаясь провокациями против России», — предупредил политик.

В связи с этим Россия должна демонстрировать готовность к отражению любых атак противника и вести агрессивную политику на приграничных территориях, считает депутат.

«Россия не хочет войны, но при этом не собирается поджимать хвост из-за того, что кто-то решит на нас напасть. Поэтому лучше лишний раз поиграть мускулами, дабы отбить желание у НАТО проверять нас [на прочность]», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Ларов заверил, что Вооруженные силы России не планируют проводить учения вблизи границ стран НАТО в период пандемии коронавируса. Кроме того, Россия предлагала альянсу договориться о дистанции сближения боевых самолетов и кораблей, а также согласовать ряд мер по безопасности авиасообщения в балтийском регионе. Однако НАТО проигнорировала указанные инициативы.