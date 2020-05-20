Поклонники Юлии Высоцкой назвали ее сына копией Никиты Михалкова

Москва, 20 мая. Российская актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая порадовала своих поклонников фотографией 16-летнего сына Пети от режиссера Андрея Кончаловского. Снимок артистка опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Поклонники Юлии обратили внимание на поразительное сходство сына с его знаменитым дядей — известным кинодеятелем Никитой Михалковым. Сама Высоцкая уточнила, что 16-летний Петя как две капли воды похож на родного дядю.

«Молодой Никита! Порода», «Сын похож на Никиту Сергеевича!», «Чувствуется стать! Как две капли похож на Михалкова в молодости. Вот что значит генетика», «Ну, так Андрей и Никита же братья родные!! Чего вы хотите-то?!», «Парнишка — вылитый Никита Сергеевич», — написали фанаты.

Известный блогер Лена Миро ранее раскрыла интимные детали брака актрисы Юлии Высоцкой и знаменитого режиссера Андрея Кончаловского. Она заявила, что у пары нет секса, хотя Высоцкая пытается убедить всех в обратном, публикуя в соцсетях фото мужа с оголенным торсом. Миро считает, что режиссеру нужна «скорее, сиделка и собеседница».

Ранее Андрей Кончаловский опубликовал в Instagram видео, из-за которого поклонники озаботились его здоровьем. Фанаты переживают за самочувствие кумира, которому в августе должно исполниться 83 года.