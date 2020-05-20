Власти Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС на 20 лет

Москва, 20 мая. Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод «Северный поток» от норм газовой директивы Евросоюза на территории ФРГ сроком на 20 лет. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Nord Stream AG.

Решение немецкого регулятора распространяется на участок газопровода, проходящий по территории Германии, включая ее территориальные воды.

«Двадцатого мая 2020 года Федеральное сетевое агентство предоставило газопроводу «Северный поток» исключение из основных положений газовой директивы ЕС», — передает пресс-служба Nord Stream AG.

Исключение из правил будет действовать на протяжении 20 лет, начиная с 12 декабря 2019 года, когда в связи с директивой в силу вступили изменения в немецкий закон об энергетике.

Ранее стало известно, что европейский суд отклонил иск оператора «Северного потока — 2» против действия газовой директивы. Суд счел, что газовые нормы ЕС на затрагивают интересов Nord Stream 2 AG, передает Федеральное агентство новостей.

Поправки к газовой директиве ЕС предусматривают распространение ее действия на газопроводы между странами Евросоюза и третьими государствами.

Согласно европейским нормам, добывающая компания не имеет права владения газотранспортной системой.