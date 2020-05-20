Путин поручил разработать план по выводу Дагестана из сложной ситуации с коронавирусом

Москва, 20 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать план по преодолению эпидемиологической ситуации в Дагестане и оказать республике финансовую поддержку.

Кроме того, Минобороны РФ поручено построить в Дагестане медицинский центр инфекционного профиля на 200 коек.

В настоящее время Дагестан входит в топ-5 регионов по числу выявленных случаев COVID-19. По данным главы Минздрава республики Джамалудина Гаджиибрагимова, в Дагестане зарегистрировано 13 697 заболевших COVID-19 и внебольничными пневмониями.

Проблемы этого субъекта РФ подробно обсуждались 18 мая в ходе видеоконференции президента с местными властями. По мнению Путина, причина большого количества смертей от коронавируса и тяжелых случаев заболевания в республике состоит в том, что население предпочитается заниматься самолечением и слишком поздно обращается за помощью к медикам. При этом он обратил внимание, что жители жалуются, что они не всегда и не везде могут получить медпомощь.

Президент также потребовал в максимально сжатые сроки решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирус. Помимо этого, Путин поручил проанализировать, как в республике выполняются рекомендации по режимам самоизоляции и ограничению массовых мероприятий.

«Поручения руководителям ведомств, которые также у нас сейчас на связи, конечно, дам немедленно. Всю поддержку — и финансовую, и материальную, и кадровую — республика обязательно получит», — подчеркнул он.

Отметим, что о тяжелой ситуации в Дагестане ранее заявлял и боец Хабиб Нурмагомедов. Отец спортсмена, заслуженный тренер РФ Абдулманап Нурмагомедов сейчас в крайне тяжелом состоянии находится в военном госпитале в Москве. У него подтвержден коронавируса, 75% его легких поражены.

До госпитализации Нурмагомедов-старший долго пытался лечиться самостоятельно. Он заболел, простудившись на стройке спортивной базы в Дагестане. Самолечение привело к серьезным осложнениям.