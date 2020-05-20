Внуки нашли золотые слитки в доме дедушки во Франции

Париж, 20 мая. Дети обнаружили два золотых слитка во время игры в доме дедушки во французском регионе Центр — Долина Луары, сообщает телеканал BFMTV.

Дети решили скоротать время в изоляции и построить шалаш из простыней. Отец посоветовал им взять простыни в комнате у бабушки.

«Отец посоветовал им взять бабушкино постельное белье, которое лежало в неиспользуемой комнате. Но вместо стебельков лаванды, как это обычно было принято, дети нашли между простыней что-то тяжелое», — отметил телеканал.

Дети не заинтересовались находкой и рассказали о ней отцу лишь спустя несколько часов. Глава семейства, уверенный, что в комнате хранятся столовые приборы, был крайнее удивлен, обнаружив два золотых слитка.

После окончания карантина семья отнесла найденные слитки золота к эксперту. Он подтвердил, что золото настоящее и было приобретено в 1967 году. Семья объявила аукцион и намерена продать золото. Ожидается, что сумма сделки превысит 100 тысяч евро.

Ранее стало известно, что в США выставлены на аукцион памятные вещи, принадлежавшие погибшему игроку баскетбольного клуба «LosAngelesLakers» Коби Брайанту. Поклонники спортсмена могут приобрести его мяч, кроссовки, форму и даже отпечатки рук.