Биолог Панчин допустил, что веганы и антипрививочники захватят власть в некоторых странах

Санкт-Петербург, 20 мая. Российский биолог Александр Панчин не исключил, что антипрививочники и веганы захватят власть в некоторых странах. Об этом эксперт заявил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперт отметил, что веганы отказываются от мяса не потому, что оно зло, а из этических убеждений. По его словам, они восполняют нехватку полезных веществ в организме с помощью каких-нибудь препаратов.

По мнению биолога, убеждения веганов не в плоскости науки в отличие от антипрививочников. Что касается антипрививочников, то здесь, по словам биолога, речь идет об искажении понимания мира с точки зрения науки.

Биолог сомневается, что антипрививочникам удастся захватить власть в некоторых государствах, однако допускает такое развитие событий.

«Это теоретичная, фантастическая возможность такой антиутопии, в которой люди массово на официальном уровне признали какие-то псевдонаучные концепции», — подчеркнул Панчин.

При этом он отметил, что в мире есть примеры, когда, действительно, антинаучные взгляды побеждают в некоторых вопросах, однако это не касается таких тем как вакцинация. Впрочем, по мнению эксперта, «будет нехорошо», если антинаучные взгляды будут процветать по некоторым вопросам.