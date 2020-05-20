Божену Рынску прооперировали из-за последствий ЭКО

Москва, 20 мая. Светская львица и журналистка Божена Рынска попала в больницу из-за последствий ЭКО. Процедуру она перенесла некоторое время назад, пытаясь зачать ребенка. В больнице Рынску прооперировали.

«Мы долгое ЭКО друг друга. Лежу в больнице после операции (и близко не пластической).<...> Эхо битвы за дитя нагнало», — написала она на своей странице в Facebook.

Тут же Рынска призналась, что ей очень тяжело без супруга Игоря Малашенко (медиаменеджер покончил с собой в Испании. — Прим. ФАН).

«Так бы он сидел рядом с компьютером, и я с компьютером, тюкали бы, переглядывались. Он бы просил мне кофе с молоком, зная, что это мой наркотик», — разоткровенничалась Божена.

По ее словам, самое ужасное одиночество, «когда в больнице с тобой нет любимого человека».

Как отмечает портал «Дни.ру», 45-летняя журналистка долгое время лечилась от бесплодия. В итоге ей пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери. В марте этого года у нее родилась дочь Евгения. Отец малышки – ныне покойный муж Рынски Игорь Малашенко.