Экстрасенс Миронова объяснила связь Трампа с коронавирусом и разоблачила Горбачева

Онлайн-дискуссию, посвященную теориям заговора и фейкам о коронавирусе, которая состоялась в среду в ходе виртуального круглого стола, организованного Федеральным агентством новостей в пресс-центре «Патриот», завершила экстрасенс Дарья Миронова. Участница «Битвы экстрасенсов» не в первый раз становится участницей обсуждения проблем, связанных с пандемией COVID-19. Именно она ранее утверждала, что новый коронавирус был создан по личному поручению президента США Дональда Трампа. От своего мнения экстрасенс не отказалась.

На вопрос, какие теории стоит озвучивать, и где та грань, когда возникает опасность от непроверенной или просто вздорной информации, Дарья ответила так:

— Нет понятия грани. Любая теория может создать для человека стресс. Но я в своей теории убеждена. Желание обожраться, желание власти. Уверена, Трампа ожидает плохой конец, когда пандемия закончится, все вскроется. Будет судилище.

Теорию, что США могут исчезнуть из-за извержения вулкана, экстрасенс опровергла.

— Что Америка исчезнет из-за вулкана, — это бред. Я вижу, что вулканы будут просыпаться, но в рамках климатических изменений. Такого, как последний день Помпеи, не произойдет.

Опровергла она и скорое начало Третьей мировой войны из-за конфликта США с Ираном или Венесуэлой из-за нефти.

— Нет, Третьей мировой не будут. Валютой будущего будет информация, а не деньги и нефть. Учитывая, что информационные войны набирают обороты, можно говорить, что конфликты в военное противостояние не перейдут. Ситуация дойдет до грани, но войны не будет.

Приводим еще несколько высказываний экстрасенса.

О Трампе

— Когда человек виноват, ему удобнее перекинуть вину на других, поэтому он придумывает разные теории заговора о коронавирусе, обвиняя Китай. Но КНР — это случайный участник, на которого все это выпало.

Об информационной войне против России

— Западу удобно обвинять во всем Россию, удобно пиариться за счет нашей страны.

О возможной гражданской войне в США

— Этот прогноз верен на 45%. Столкновение Демократической и Республиканской партий приведут к гражданским столкновениям. Если говорить о конфликте с жертвами, то да, можно говорить о гражданской войне.

Был ли президент СССР Михаил Горбачев американским шпионом

— Горбачев за хорошие деньги обеспечил себе безбедное существование, но в качестве бизнеса он продавал страну. До шпиона не дотянул, мозгов аналитических не хватило. Развалил страну, так как ему нужно было заработать себе деньги.

Подробности дискуссии в пресс-центре «Патриот», самым ярким участником которой был предприниматель Герман Стерлигов, читайте в материале ФАН.

На сегодня количество подтвержденных заражений COVID-19 в мире достигло почти пяти миллионов человек. От коронавирусной инфекции скончались почти 325 тысяч человек. Лидером по количеству заболевших и погибших являются Соединенные Штаты.