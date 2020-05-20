В Крыму заявили, что Польша и Венгрия могут присоединиться к «клубу оккупантов» Украины

Мнение крымчан относительно своего исторического выбора в 2014 году не только не поменялось, но и укрепилось: они счастливы оттого, что их земля наконец стала частью российского государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанного им во время пресс-конференции, посвященной годовщине его пребывания на высшем государственном посту. Украинский лидер пожаловался журналистам, что обсудить «вопрос Крыма» у него получается только с двумя участниками «нормандского формата»: канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако президент РФ Владимир Путин разговаривать с ним на такие темы наотрез отказывается. В связи с этим Зеленский предложил «добавить» международных площадок, на которых он мог бы вдоволь пообсуждать принадлежность крымского полуострова.

«Таких площадок уже было создано не одна и не две, — заметил Джаралла. — Их можно создать хоть 20, но значения они никакого иметь не будут. Более того, весьма любопытно упоминание минского процесса в этом контексте: как известно, Украина на последних встречах ведет себя так, что это можно интерпретировать как желание вообще уйти от выполнения соглашений по Донбассу».

По словам политолога, бесконечные обсуждения внутренних проблем на международном уровне политически и дипломатически ослабляют позиции Украины в мире.

«Но, по всей видимости, для этих людей спектакль важнее практического результата, — заявил эксперт. — Так что любые «площадки», которые они будут организовывать, по умолчанию будут восприниматься всеми, как шутовство. Более того, достаточно забавно смотреть на попытки привлечения к этим процессам партнеров из Польши и Венгрии: как известно, в этих странах достаточно большую силу имеют идеи о том, что, например, Галичина (со столицей во Львове) является исконно польской территорией, а Закарпатье (с центром в Ужгороде) — исконно венгерской».

Таким образом, делает вывод собеседник ФАН, Польша и Венгрия, если их чересчур вовлечь в обсуждение вопросов «принадлежности Крыма», вполне могут в обозримом будущем присоединиться к «клубу оккупантов» Украины, в котором Россия, с легкой руки киевской пропаганды, пока что находится одна.

Джаралла убежден, что, вновь и вновь поднимая тему «возвращения» Крыма, Зеленский работает исключительно на «внутреннюю аудиторию» в самой Украине: нигде за ее пределами в это уже никто не верит.