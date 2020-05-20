Главные новости 20 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 20 мая.

В Пенсионном фонде России рассказали, какой трудовой стаж с 2020 года больше не будет учитываться при начислении пенсии. ПФР рассказал, какие периоды стажа больше не войдут в пенсию.

Медсестра из Тульской областной больницы прославилась, появившись в прозрачном защитном костюме поверх бикини. Тульская медсестра прославилась, появившись на работе в прозрачном костюме.

Погребинский прокомментировал заявление Гордона, который после интервью с Стрелковым и Поклонской сослался на СБУ. Погребинский напомнил о «грязном прошлом» Гордона.

Рассуждая о различии в модернизации российских и польских танков, генерал Скшипчак не смог сдержать эмоции и грубо выругался. Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими.

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии. Карантинная закупка. Купчино, Санкт-Петербург. ФАН-ТВ.

Пока мир следил за действиями США на Ближнем Востоке и в Афганистане, Штаты спокойно увеличивали военное присутствие в Африке. Африканская политика США: как Америка создает базы по всему континенту.

Ранее руководство Луганской Народной Республики пообещало отодвинуть линию соприкосновения, если ВСУ продолжат обстрелы. Киев созывает срочное заседание контактной группы после заявления главы ЛНР.

Пасечник обратился к Зеленскому с требованием принять немедленные меры для прекращения провокационных обстрелов ЛНР. ЛНР готова отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе.

Оценивая опросы, просмотры клипов на YouTube и голосование в Интернете уже можно назвать фаворитов Евровидения-2020. Названы фавориты Евровидения-2020.

Североатлантический альянс не был готов к неожиданному жесткому ответу. Sohu рассказала, как Россия заставила корабли НАТО бежать из Баренцева моря.