Гуманитарное содействие Сирии должно осуществляться в координации с сирийскими властями, поэтому нет необходимости возвращать закрытые трансграничные пункты помощи. Такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи сделал российский постпред Василий Небензя.

О том, почему странам Запада не стоит доверять гуманитарную помощь для сирийских граждан — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Ничего общего с гуманитарными принципами»

В июле 2014 года Совбез ООН принял решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике. В январе это года СБ продлил резолюцию на полгода, сократив количество пунктов пропуска с четырех до двух.

Небензя призвал СБ не тратить время на попытки открыть давно закрытые пункты.

«Управление ООН по гуманитарным вопросам нужно призывать работать с Дамаском, чтобы находить пути доставки помощи через открытые трансграничные пункты, а также через саму Сирию», — подчеркнул российский постпред.

Дипломат заметил, что трансграничный механизм, который подразумевал доставку гуманитарной помощи в регионы, неподконтрольные легитимным сирийским властям, носил временный характер с самого начала.

Небензя обратился к коллегам по Совбезу с призывом перестать «руководствоваться своими собственными геополитическими дивидендами, которые не имеют ничего общего с гуманитарными принципами».

Российская сторона ранее уже настаивала на полном сворачивании механизма трансграничной помощи САР, так как большинство территорий страны были зачищены от боевиков и вернулись под контроль Дамаска.

Вашингтон и Лондон, в свою очередь, выступают за возвращение использования ООН пограничного перехода Эль-Ярубия, который находится на приграничной с Ираком территории. В январе этот переход исключили из резолюции СБ ООН.

Гумпомощь в руках боевиков

Территории влияния Соединенных Штатов на севере Сирии давно печально прославились во всем мире катастрофической гуманитарной обстановкой. Так, американская сторона, которая контролирует территорию лагеря беженцев «Эр-Рукбан», никак не помогает оставшимся без крова сирийцам.

По словам тех, кому удалось бежать из лагеря, без медицинской помощи в его стенах люди гибнут практически каждый день. Сбежавшие подтвердили информацию о том, что вся гумпомощь ООН, приходившая в лагерь, с молчаливого согласия американских военных разграблялась боевиками, а жителям «Эр-Рукбана» доставались лишь жалкие остатки — и те можно было купить лишь за деньги у джихадистов.

«Платить нужно даже за техническую воду. Американцы и подконтрольные им боевики не позволяют привозить в лагерь гуманитарную помощь. Поэтому я решил бежать», — рассказал один из бывших узников лагеря по имени Мухаммад Массаада.

К Америке нет доверия

Политолог, руководитель АНО «Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что помощь беженцам в Сирии стоит доверять только Дамаску при содействии о российские стороны.

«США нельзя давать возможность как-то влиять на политику в Сирии, в том числе по линии гуманитарной помощи и выхода беженцев. Гуманитарная помощь и спасение беженцев должны быть организованы исключительно властями Сирийской Арабской Республики при поддержке сирийской армии и наших военных, которые находятся в Сирии», — подчеркнул Захаров.

Эксперт полагает, что доверие американская сторона в Сирии давно исчерпала. Ведь именно США, напомнил политолог, находятся в этой стране незаконно.