Совфед предложил выплачивать 450 тысяч рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка

Москва, 20 мая. Совет Федерации предложил кабмину обеспечить семьям право на субсидии в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.

«Обеспечить право граждан на получение субсидий в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов семьям, в которых родился третий или последующий ребенок», — приводят текст письма РИА Новости.

Напомним, что при рождении третьего ребенка семья считается многодетной и имеет право на получение маткапитала в размере 466 617 рублей, а также льготную ипотеку 6%. Если доход семьи ниже прожиточного минимума, то дети от 3 до 7 лет получают ежемесячное пособие в размере 5,5 тысячи рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца — 466 717 рублей, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.