Суд Евросоюза отклонил иск оператора «Северного потока – 2» против газовой директивы ЕС

Москва, 20 мая. Европейский суд отклонил иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против директивы Евросоюза о распространении газовых норм ЕС на газопроводы других стран. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее власти Германии отказались освобождать оператора «Северного потока — 2» от действия газовой директивы ЕС.

«Верховный суд установил, что директива прямым образом не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG», — отметается в пресс-релизе суда.

Принятые накануне поправки к директиве обязывают газотранспортные системы между странами Евросоюза и третьими странами выполнять нормы ЕС.

Данные нормы запрещают владение газопроводом добывающей компанией. Согласно позиции Евросоюза, они касаются заключительной части «Северного потока — 2», на протяжении 12 морских миль от берегов Германии.

Оператор «Северного потока — 2» не согласен с решением Федерального сетевого агентства Германии о распространении норм ЕС, поскольку с точки зрения экономической функциональности проект был завершен до вступления в силу поправок.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода, проложенных по дну Балтийского моря. Против реализации проекта активно выступают США, вводя санкции в отношении его участников.