Совфед предложил разрешить подавать электронные заявления в полицию

Москва, 20 мая. Россиянам предлагают разрешить подавать заявления в полицию в онлайн-режиме. С таким предложением выступили в Совете Федерации.

Изменения, предусматривающие введение возможности подачи заявлений о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде, предлагают внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Как пояснила первый заместитель председателя комитета Ирина Рукавишникова, соответствующая идея появилась на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

«Вместе с тем необходимость разрешить электронную подачу заявления о преступлениях объективно назревала и без нее, если учесть процессы цифровизации и модернизации системы охраны правопорядка», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, в некоторых населенных пунктах страны есть «тревожные кнопки» для вызова сотрудников правоохранительных органов, а правонарушения и преступления фиксируют видеокамеры. Ирина Рукавишникова назвала электронную подачу заявления о преступлении в полицию следующим логичным шагом.

Она добавила, что порядок регистрации заявлений, поступивших дистанционно, должен быть абсолютно идентичен работе с бумажным заявлением.