ОАЭ предложили Сарраджу выгнать из Ливии наемников и террористов

Дубай, 20 мая. Вице-президент Дубая по вопросам общественной безопасности Дахи Халфан считает, что глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж вводит в Ливию иностранных наемников, чтобы удержаться у власти ценой жизни простых ливийцев. Об этом сообщает арабское издание Libya 24.

В своем аккаунте в Twitter Дахи Халфан написал, что Сарраджа считали бы патриотом, если бы он боролся с ИГИЛ1 (деятельность террористической организации запрещена в РФ) и наемниками, а не с гражданами Ливии. Представитель ОАЭ оценил действия главы ПНС как позорный акт против Ливии и ее жителей. В своем заявлении вице-президент Дубая по вопросам общественной безопасности призвал ПНС к прекращению ведения боевых действий, а также депортации наемников и террористических группировок за пределы страны.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о поддержке сил фельдмаршала Хафтара в Ливии Египтом и Тунисом. Президент Египта вчера в эфире 218 TV заявил о том, что считает стабильность в Ливии определяющим фактором безопасности для своей страны и не будет проявлять снисходительности по отношению к террористическим элементам — ас-Сиси выступает против режима Сарраджа в Триполи.

В то же время во внешнеполитическом ведомстве Туниса отметили, что страна чтит суверенитет Ливии. В МИД выразили заинтересованность в стабильности и единстве государства, а также поддержке всех усилий в этом направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.