Королевская семья проигнорировала годовщину свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Москва, 20 мая. Два года исполнилось брачному союзу принца Гарри и Меган Маркл. Однако супругов не поздравили, казалось бы, самые близкие люди.

Двухлетнюю годовщину пары проигнорировали принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Такая реакция стала несколько неожиданной для поклонников. Еще совсем недавно сообщалось, что Уильям помирился со своим младшим братом и вновь частенько разговаривает с ним по телефону.

Напомним, роскошная свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась в мае 2018 года. Церемонию бракосочетания посетило огромное количество людей, поздравивших молодоженов. Но уже тогда королева Елизавета II проявляла настороженность и даже неприязнь к избраннице своего внука, передает издание «Дни.ру».

Опасения монаршей особы оправдались спустя полтора года, когда супруги неожиданно объявили о намерении отказаться от королевских регалий в пользу самостоятельной жизни. Решение пары было воспринято Елизаветой II и королевской семьей как своего рода предательство.

Казус, которому журналисты дали название «Мегзит» по аналогии с Brexit, вступил в силу с 1 апреля. С тех пор супруги живут частной жизнью в Лос-Анджелесе, переживая череду неурядиц.

В частности, сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл начали посещать психолога. Сама же пара не комментирует слухи о напряженности в отношениях, передает телеканал «360».