Флот США усилил работу по овладению Северным морским путем

Недавно состоявшийся поход американо-британской корабельной ударной группы в Баренцево море наглядно показал усиление внимания США и их союзников к Северному морскому пути. Обоснование этого похода, заявленное как «обеспечение безопасности и свободы навигации», в условиях отсутствия каких-либо опасностей, в отличие, например, от Карибского бассейна, не выдерживает никакой критики. Помимо политических и военных факторов, моряки сводной корабельной ударной группы НАТО недружественность своего визита подтвердили отказом на просьбу российских моряков провести совместное мероприятие в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны (а для американцев и британцев — войны в Европе) по возложению венков над местами гибели союзнических кораблей.

Западные СМИ кипят статьями, подчеркивающими возрастающую роль России и Китая в арктической акватории, и призывают своих политиков и вооруженные силы срочно обратить внимание на эту «проблему», запустив постоянную миссию «свободы навигации за полярным кругом», которую надо, по их мнению, распространить и на весь Северный морской путь. При этом на страницах западных СМИ нагнетаются истерические настроения относительно сложности и опасности морских переходов судов гражданского флота по СМП без помощи США и их союзников.

Представляется, что на самом деле этот шум имеет своей целью обосновать реально спланированное развертывание постоянно действующего оперативного военно-морского соединения США и НАТО в Арктике, основной задачей которого стал бы контроль за Северным морским путем.

С планами создания постоянно действующего оперативного соединения на первый взгляд согласуется решение США, принятое еще в декабре 2019 года об увеличении с четырех до шести количества эсминцев, базирующихся на военно-морской базе Рота в Испании, однако если изучить детали, то на поверку оказывается, что ситуация немного более серьезна, чем представляется.

На самом деле опять все упирается в желание США иметь в районе Баренцева моря не просто корабельную группировку, а именно такую, которая по составу своего вооружения будет способна осуществлять работу по перехвату ракет, стартующих из акватории Баренцева и некоторых других арктических морей, которые в настоящее время используются российскими атомными подводными ракетными крейсерами стратегического назначения для несения боевого дежурства.

Подтверждением этих слов стало пополнение группировки эсминцев в базе Рота вновь прибывшим кораблем DDG-80 Roosevelt — американским эсминцем типа Arleigh Burke. Отличие этого эсминца от других кораблей типа Arleigh Burke состоит в наличии на его борту наиболее продвинутой версии системы противоракетной обороны Aegis Base 9, включающей в себя мощнейшую радиолокационную станцию и боезапас противоракет, а также базирование на его борту не одного, а двух вертолетов MH-60R Sea Hawk, что увеличивает возможности данного эсминца по поиску подводных лодок. Ожидается, что очередной корабль, который в ближайшее время присоединится к данной группировке, также будет представлен последней версией эсминцев типа Arleigh Burke с расширенным составом противоракетного и противолодочного вооружения.