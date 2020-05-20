Американские датчики на МКС ошибочно зафиксировали повышение уровня бензола

Москва, 20 мая. Датчики на американском сегменте Международной космической станции (МКС) показали повышение концентрации бензола. Причиной мог стать сбой в газоанализаторах, сообщил близкий к NASA источник.

«Сигнализация о повышении концентрации бензола в атмосфере станции была выдана датчиками только американского сегмента МКС», — сообщил источник ТАСС.

Газоанализаторы российской части станции не зафиксировали повышение уровня бензола, поэтому рассматривается возможность сбоя американского оборудования.

Ранее Роскосмос сообщил, что на МКС зафиксировано повышение концентрации бензола. Бензол токсичен и канцерогенен, он входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.

В настоящее время на МКС работают космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт Кристофер Кэссиди. 28 мая к ним присоединятся астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, которых на станцию должен доставить корабль компании SpaceX Crew Dragon.