Тарасова призналась, что ей надоело слушать обвинения Родниной

Москва, 20 мая. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова продолжила высказываться в адрес своей бывшей ученицы Ирины Родниной, с которой недавно у нее произошел конфликт.

«Что касается Иры Родниной — у меня с ней ничего не случилось. Мне просто уже надоело все это слушать. Она пишет, что у меня с головой плохо. Видно, у нее тоже нехорошо», — сказала Тарасова в программе «Рожденные в СССР».

Скандал между известными тренерами разгорелся из-за обвинений Тарасовой в адрес Родниной, которая, по словам первой, отправила тяжелобольную Елену Черкасскую на соревнования, а через некоторое время хореограф умерла. Роднина утверждает, что турнир был в 1981 году, а Тарасова — в 2001.

По словам 73-летнего тренера, в 2001 году она была на соревнованиях с Алексеем Ягудиным, который получил там травму, и как раз тогда она увидела больную Черкасскую.

«Понимаете, я это точно помню. С головой у меня, может, и плохо, но память хорошая», — подчеркнула Тарасова.

На днях олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова обвинила журналистов в раздувании конфликта с участием Родниной и Тарасовой. Как отметил «Царьград», высказались о конфликте между Тарасовой и Родниной многие: и фигурист Алексей Ягудин, и президент Федерации фигурного катания Александр Горшков, и комментатор Дмитрий Губерниев.