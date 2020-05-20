Стерлигов поведал об «утилизации» человечества коронавирусом и оценил откровения Бони

Известный экстравагантными воззрениями и необычным образом жизни предприниматель Герман Стерлигов в полном смысле слова зажег во время онлайн-эфира, посвященного теориям заговора и фейкам о коронавирусе. Эта животрепещущая тема обсуждалась в среду в ходе виртуального круглого стола, который провело Федеральное агентство новостей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

В каждой стране есть обыватели, которые верят в мировое правительство, вмешательство инопланетян, мистику, тотальный контроль искусственного разума или фейки о коронавирусе. А есть не просто обыватели, а достаточно известные люди, которые не стесняются нести свои мракобесные воззрения, так сказать, в массы. Среди тех, кто охотно делится разнообразными странными «теориями», — предприниматель Герман Стерлигов, который живет в уединенной слободе, называет всех врачей колдунами и утверждает, что мировое правительство, состоящее из представителей британского высшего общества, сознательно уничтожает население при помощи коронавируса.

Предприниматель уже выступал с подобными соображениями в апреле, ко второй половине мая его позиция практически не изменилась. Мы все давно чипированы при помощи мобильных телефонов, а человечество, превращенное в рабов, сознательно «прореживают» при помощи коронавируса, такова суть его теории. Познакомим читателей ФАН с самыми яркими высказываниями Стерлигова, которые, по мнению еще одного участника дискуссии, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, возможно подпадают под статью о распространении фейков, недавно принятую Госдумой.

Так говорил Стерлигов

О происхождении и распространении COVID-19

— Люди умирают слишком медленно, поэтому их решили утилизировать не магазинами и аптеками, не наркотой и пьянством, а специальным ядом, который будет наноситься поименно.

О «мировом правительстве»

— Сейчас они («мировое правительство») чухнулись от уничтожения природы, от индустриализации, и решили уничтожить человечество, чтобы все сразу обнулить.

Об «утилизации» людей

— Им надо нас утилизировать точечно. — Вы дохнете медленно, а надо, чтобы вы сдохли быстро, потому что природных ресурсов на вас уже не хватает. — Избыток людей точно нужно утилизировать (решило, по мнению Стерлигова, «мировое правительство». — Прим. ФАН), но это нельзя делать воздушно-капельным путем, чтобы не заразились важные люди.

О прививках, тестах на COVID-19 и врачах

— Мы не дадим себя тестировать, потому что мы христиане и мы не обращаемся к колдунам-врачам. (Христианские воззрения Стерлигова далеки от канонических, у него даже летоисчисление собственное. — Прим. ФАН).

О чипировании

— Все уже давно чипированы телефонами, нет никакой необходимости что-то делать, мутотень затевать. Главное для мирового правительства — сохранить природные ресурсы. Поэтому вас надо не чипировать, а утилизировать. Воткнитесь, голову включите, рабы вы мои драгоценные, вы уже давно рабы, много поколений. Вы отработанный материал, который подлежит утилизации, а чипизация — это прошедший этап.

Кто всем управляет

— Управляет всем дьявол и его слуги в виде сатанистов из английской королевской семьи.

Виктория Боня демонстрирует, как может деградировать человек из-за сетей 5G.



Человека выручать надо, есть у кого психиатр знакомый? pic.twitter.com/BUSyzPwN0R — Почти СовФед (@fedsovetov) May 19, 2020

О Виктории Боне

Модераторы дискуссии — гендиректор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицкий — спросили Стерлигова, как он относится к живущей в Монако российской телеведущей Виктории Боне, которая буквально взорвала Интернет похожими мракобесными заявлениями.

«Боня? Я не знаю, что такое боня, — сказал Стерлигов, но к воззрениям телеведущей отнесся с уважением. — Это только дебилы не понимают, что человечество утилизируют, даже тупые бабы из Монако это понимают. У баб вообще больше развито чувство самосохранения».

Завершилась беседа со Стерлиговым вопросом, готов ли он принять у себя в слободе своих единомышленников, например, Викторию Боню или высказывавшего сходные мысли режиссера Никиту Михалкова.

Предприниматель ответил, что его слобода открыта для всех «покаявшихся» христиан.

«У нас двери слободы открыты для христиан, а для бритой безбожной сволочи у нас двери всегда закрыты», — заявил Герман Стерлигов.

Популяризатор науки: Люди верят во всякую ерунду

После яркого выступления Стерлигова дискуссия продолжилась в более мирном русле. Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин призвал к ответственности при распространении информации и предостерег от тиражирования бредовых теорий.

Бизнес-тренер Алексей Ежиков объяснил механизм действия пугающих новостей, на которые так падки те, кого принято называть обывателями.

Биолог, популяризатор науки Александр Панчин с юмором оценил мракобесные откровения Стерлигова и объяснил, что люди, которые не могут себе что-то объяснить, часто верят в теории заговора.

«Люди верят во всякую ерунду. Мы знаем, что люди верят в пришельцев, верят, что болезни можно лечить магией, верят в астрологию. Это отражает дефицит базового образования и обостряется при стрессе, когда у людей есть реальные опасения за себя и своих близких, как это имеет место сейчас», — отметил биолог.

Также в дискуссии принял участие футуролог Александр Кононов, который объяснил, откуда возникают различный фобии и страхи. Подробнее с мнением гостей онлайн-эфира можно ознакомиться в видеозаписи. Завершила дискуссию экстрасенс Дарья Миронова, которая также не первый раз становится участницей обсуждения проблем, связанных с коронавирусом. Именно она утверждает, что COVID-19 был создан по заданию президента США Дональда Трампа, которому это было нужно для осуществления своих геополитических планов. От своей теории экстрасенс не отказалась, подробнее об этом читайте в материале ФАН.