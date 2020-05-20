Украина смягчила карантин, но не открыла границы с Россией и Белоруссией

Киев, 20 мая. Правительство Украины постановило смягчить карантинные меры и возобновить работу КПП на границе со странами Евросоюза и Молдавией.

Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании. При этом пункты пропуска на границах с Россией и Белоруссией продолжат оставаться закрытыми из-за «более сложной эпидемиологической ситуации» в этих странах. В самой Украине с начала пандемии коронавируса было выявлено 19 230 случаев COVID-19, 564 заболевших скончались.

Карантинные меры действуют на Украине с 11 марта. 6 апреля их ужесточили: украинцам запретили собираться на улице в группы более двух человек, за исключением необходимости сопровождения детей. Население обязали носить маски и перчатки, а при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Теперь правительство постановило до 22 июня ввести адаптивный карантин. Этот режим позволяет региональным властям самостоятельно продлять или отменять ограничения.

Помимо вопроса об открытии границ, на заседании правительства обсуждался и вопрос межрегионального и международного транспортного сообщения и авиаперелетов. Их планируется разрешить не раньше июня.

Что касается работы городского и пригородного транспорта — он возобновит свою работу с 22 мая. С 25 мая в Киеве, Харькове и Днепре (бывший Днепропетровск) будет возобновлена работа метрополитена.