Сирия, 20 мая. Три протурецких боевика были убиты в результате обстрела SDF**** в северной части Ракки. ВВС международной коалиции осуществили боевые вылеты в иракском Киркуке. Ребенок был застрелен неизвестными в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: обвиняется в совершении вылазки в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: задержали гражданского активиста в кантоне Африн в провинции Алеппо; подожгли поля на северо-западе Ракки.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в убийстве человека к востоку от города Азаз в северной части Алеппо; обстреляли позиции протурецких боевиков в северной части Ракки.

Международная коалиция: заявила о нейтрализации нескольких террористов ИГ1 в провинции Киркук в Ираке.

«Шашд Шааби»: обследуют районы иракской провинции Дияла.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в Африне был задержан один из гражданских активистов. Его арестовали за критику новой формы протурецких боевиков в социальных сетях. Сириец неодобрительно высказался по поводу нанесения на обмундирование эмблемы с турецким флагом. Известно, что инцидент произошел в городе Джандарис на юге кантона.

Между тем к востоку от города Азаз в зоне контроля поддерживаемых Турцией формирований было найдено тело человека. Отмечается, что его смерть была насильственной. Более подробные сведения о случившемся пока выясняются. Некоторые источники связывают гибель сирийца с вылазками курдских боевиков из состава группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Аль-Бусейра, подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF), произошла вылазка неизвестных. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RadioAlKul), группа вооруженных лиц открыла стрельбу в жилом квартале населенного пункта, в результате чего погиб ребенок. В совершении налета подозреваются террористы подпольных ячеек «Исламского государства».

Тем временем на западном берегу Евфрата произошел взрыв заминированного автомобиля. Согласно данным медиапортала Halab Today TV, транспортное средство было припарковано в одном из центральных районов населенного пункта Аль-Алият. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Провинция Ракка

Члены формирований, выступающих при поддержке Анкары, снова обвиняются в поджоге сельскохозяйственных угодий. По информации Twitter-канала (NPA_English), при содействии протурецких боевиков огонь распространился на полях у населенного пункта Кур Хасан на северо-западе Ракки. Потушить пожар пока не удается. Напомним, накануне подобная ситуация наблюдалась в соседней Хасаке. По мнению местных активистов, союзники Турции надеются конфисковать дома местных жителей, когда те оставят их ввиду уничтожения посевов.

Между тем активизировались боевые действия на линии разграничения протурецких сил и курдских бандгрупп. Информационный портал Step News Agency заявляет, что артиллерия «Демократических сил Сирии» (SDF) ударила по зонам дислокации союзников Турции у шоссе М-4, в результате чего были убиты как минимум трое членов «Сирийской национальной армии».

Ирак

Информационное агентство Al Ghadeer сообщает об успешной операции по выявлению «спящих ячеек» «Исламского государства» в провинции Киркук. 11 авиаударов по предполагаемым укрытиям террористов в горах Гура нанесли самолеты ВВС возглавляемой США международной коалиции. Утверждается, что были нейтрализованы несколько террористов, а также уничтожены восемь убежищ боевиков.

Поиски подпольных групп джихадистов начались и в Дияле. Военный источник в сети Twitter (riskmap) заявляет, что местность в пустынных областях региона обследуют бойцы проправительственного ополчения «Хашд Шааби».

1 Организация запрещена на территории РФ.