Минтруд пояснил, как работает упрощенный порядок установления инвалидности

Москва, 20 мая. Более 224 тысяч граждан воспользовались упрощенным порядком установления инвалидности с начала апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РФ.

В министерстве добавили, что впервые инвалидность в проактивном режиме смогли оформить свыше 156 тысяч россиян, а еще 67 тысяч граждан страны продлили ранее установленную группу без обращения в МСЭ.

Упрощенный порядок по установлению инвалидности был временно введен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавирусной инфекции нового типа. Этой схемой могут воспользоваться граждане, которые должны были пройти медико-социальную экспертизу в период с 1 марта по 1 октября.

Также в автоматическом режиме продлеваются программы реабилитаций и все рекомендованные реабилитационные мероприятия. Полученные сведения об инвалидности направляются в Пенсионный фонд для назначения пенсии.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилось по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. В странах с непростой эпидемиологической ситуацией были приняты меры в рамках борьбы с распространением COVID-19. В России были закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме.