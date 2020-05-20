Украинский политолог объяснил, зачем Киеву эскалация конфликта в Донбассе

Заявления глав ЛНР и ДНР о повышении боеготовности были вызваны возросшей частотой ударов украинской артиллерии и росту количества раненых. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Киев созывает срочное заседание

Бывший президент Украины Леонид Кучма инициировал экстренное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.

Он отметил, что поводом для созыва ТКГ стало заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника о приведении в полную боевую готовность сил Народной милиции ЛНР. Стоит отметить, что аналогично поступили власти Донецкой Народной Республики.

«Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Кучма, сегодня из-за заявления Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание минской контактной группы», — рассказал Зеленский.

Отвлечение внимания

Как отметил Евгений Голышкин, за год президентства Владимира Зеленского не произошло никаких существенных сдвигов в вопросе мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Несмотря на заверения президентской команды о готовности к диалогу и взятых на себя обязательств в рамках «нормандского формата», Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать города и поселки Донбасса, убивая мирных граждан, нанося увечья и разрушая объекты социальной инфраструктуры.

«Конечно же, руководство республик Донбасса вынуждено реагировать на такие вызовы Киева и требования мирных граждан обезопасить их от военных преступлений со стороны украинской армии. Заседание контактной группы могло бы привести к новому этапу в процессе мирного урегулирования, если бы у Зеленского была на это политическая воля. Эскалация конфликта нужна Киеву для отвлечения внимания украинских граждан от экономических проблем и регулярных провалов новой властной команды на международной арене», — пояснил Евгений Голышкин.

По его мнению, заявления глав ЛНР и ДНР о повышении боеготовности были вызваны возросшей частотой ударов украинской артиллерии и росту количества раненых, в том числе и детей, среди гражданского населения. Народная милиция республик сможет защитить собственных сограждан в прямом военном противостоянии.

«Однако, безусловно, было бы лучше, если такие проблемы решались за столом переговоров», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.