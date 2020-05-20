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Ширвиндт эмоционально ответил Гордону, чей Крым

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Ширвиндт эмоционально ответил Гордону, чей Крым

Москва, 20 мая. Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, во время которого объяснил, кому на самом деле принадлежит Крым. Видео разговора опубликовано на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Российский артист рассказал, почему киевские власти запретили ему въезд на Украину. По его словам, это произошло из-за гастролей в Севастополе, причем по приглашению местной стороны.

«Замечательные ребята из общества книголюбов пригласили меня на творческий вечер, поговорить. А оказалось, что я сволочь. Вот из-за книголюбов Севастополя я и не могу приехать на родину родителей», — пояснил Ширвиндт.

Он также ответил на вопрос Гордона о том, чувствует ли несправедливость из-за того, что между Россией и Украиной «вбили клин». Артист эмоционально заявил, что Крым принадлежит лично ему, и он имеет на это право, передает телеканал «Царьград».

«Крым ваш или Крым наш? Крым мой! Понимаешь? Он мой. Я в нем вырос… Начинать сейчас разбираться «кто есть ху» мне совершенно не интересно», — подчеркнул Ширвиндт.

Ранее Гордон взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны РФ Игоря Стрелкова. Позднее журналист заявил, что сделал это по заданию СБУ, сообщает Ura.ru.

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Источник: YouTube
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