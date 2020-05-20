Лавров обсудил с главой МИД Австралии расследование катастрофы Boeing в Донбассе

Москва, 20 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Австралии Марис Пейн расследование катастрофы Boeing в Донбассе. Глава МИД РФ подтвердил готовность российских экспертов к консультациям с австралийскими и нидерландскими коллегами.

В ходе разговора Лавров напомнил о фактах, доказывающих проблемы в работе созданной Нидерландами Совместной следственной группы (ССГ). Деятельность группы не отвечает высоким требованиям, содержащимся в резолюции СБ ООН 2166, подчеркнул дипломат.

«Подтверждена готовность российских экспертов к проведению консультаций с австралийскими и нидерландскими коллегами для прояснения конкретных ответов на многочисленные вопросы, поставленные в ходе сотрудничества с ССГ», — сообщили в МИД РФ.

Также министры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Практически сразу после катастрофы Следственная группа бездоказательно обвинила в трагедии Россию. Кроме того, голландцы отказались от помощи РФ в расследовании, хотя российская сторона была готова представить массу важных доказательств. Недовольство результатами работы ССГ ранее выражал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, назвавший расследование политизированным.