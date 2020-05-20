Путин поддержал выдвижение главы Татарстана на новый срок

Москва, 20 мая. Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова в качества кандидата на должность руководителя Татарстана на новый срок.

«Я безусловно поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий год. И хочу поблагодарить вас за предыдущий период и пожелать вам успеха на следующий период», — сказал Путин в ходе встречи с Миннихановым, которая прошла сегодня в видеоформате.

Минниханов в ответ поблагодарил главу государства за оказанное доверие.

Как отмечает пресс-служба Кремля, во время беседы был также поднят целый комплекс вопросов, связанный с развитием Татарстана, обсуждались и меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным на 20 мая, в республике было зарегистрировано 2475 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Восемь пациентов скончались, 1452 человека полностью выздоровели.

«Вами проделана большая очень работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. Это очень здорово. Спасибо вам за это», — сказал Путин.

Напомним, Минниханов занимает пост президента Татарстана с 25 марта 2010 года.