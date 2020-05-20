Сравнение «Медиазоной» показателей смертности в РФ и на Западе не затронуло ключевые нюансы

Оппозиция и либеральные СМИ используют общую технологию распространения фейковой информации о смертности от COVID-19 в России, намеренно завышая показатели и необоснованно опираясь на западную статистику.

Издание «Медиазона» 19 мая опубликовало материал, в котором рассказывалось о смертности от коронавируса в России среди медиков. Опираясь на «Список памяти», созданный врачами и дополняемый пользователями Интернета, редакция издания вычислила, что от COVID-19 погибли якобы 186 медицинских сотрудников. Этот показатель, по словам авторов, в несколько раз больше, чем в западных странах. На основе этого «Медиазона» сделала вывод, что в России либо занижена общая статистика смертности, либо летальные исходы среди врачей стали причиной отсутствия средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Данный материал не учитывает ключевые аспекты и различия, имеющиеся у системы здравоохранения России и зарубежных стран, поэтому не может являться достоверным.

Замалчивание ключевых нюансов «Медиазоной»

«Медиазона» для анализа смертности среди врачей взяла за основу «Список памяти» — ресурс, якобы созданный врачами. Для пополнения списка пользователям Интернета достаточно лишь заполнить простую форму, которая не предполагает использование доказательств. При этом авторы материала сами признали, что не все указанные в списке медики действительно погибли от коронавируса. Поэтому редакция провела «тщательный анализ», выбрав из числа погибших медиков лишь тех, чьи смерти от COVID-19 удалось подтвердить. При этом в качестве «доказательства» использовались даже сообщения в социальных сетях.

В итоге из более 240 имен из «Списка памяти» авторы «Медиазоны» выбрали 186 человек. Учитывая, что на 19 мая общее количество смертей от коронавируса в России составляло 2722, авторы указали, что доля смертности медиков составляет почти 7%. При этом в странах Европы и в США данный показатель ниже, что якобы говорит о махинации властей со статистикой и занижении показателей смертности.

Вести сравнение по данному показателю с западными странами — кардинально неправильно. Система здравоохранения России предусматривает проведение посмертного анализа и вскрытия для установления причины смерти. Это позволяет наиболее точно составлять статистику в рамках эпидемии. На Западе такой подход не используется, поэтому в статистику попадают абсолютно все врачи, зараженные COVID-19 и впоследствии погибшие. В том числе медики, причиной смерти которых стали не связанные с коронавирусом факторы. Проведение посмертного анализа объясняет и низкий показатель общей смертности от COVID-19 в России на душу населения, что было подтверждено международными ресурсами по сбору статистики.

Этот ключевой аспект и отличие в работе систем здравоохранения делают сравнение статистики по смертности в России и на Западе абсолютно необоснованным и неточным. Смертность среди медицинского персонала обусловлена работой на передовой в лечении коронавируса, недостатком опыта при работе с дыхательными патогенами, длительными сменами и работой с большим количеством пациентов при недостаточном отдыхе. Данные обстоятельства обсуждались Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это еще один аспект, согласно которому летальность среди врачей может существенно различаться в разных странах и никак не соотноситься с общим показателем смертности.

«Медиазона» намеренно замалчивает разницу в смертности врачей даже по странам Европы. При схожих статистических данных о количестве погибших медиков цифры по общей смертности могут отличаться в 2-3 раза. К примеру, в Великобритании гибель первых 100 врачей пришлась на момент, когда в стране числилось уже почти 32 тысячи смертей. В Италии аналогичный показатель был зарегистрирован на 16 тысячах смертей.

Выводы, основанные на указанных «Медиазоной» данных, приводят лишь к распространению недостоверной информации в российском обществе. Ведь фейковые сведения издания быстро подхватили либеральные СМИ и оппозиционные деятели, которые использовали такую же необоснованную технологию подсчета.

Технология развития фейков для оппозиции и либеральных СМИ

Аналогичной методикой вычисления воспользовался соратник Алексея Навального Леонид Волков. Во время стрима на своем YouTube-канале он сообщил о 7% смертей медицинских работников от общего числа летальных исходов от COVID-19, что якобы говорит об искажении официальной статистики. Но по сравнению с цифрами в материале «Медиазоны» Волков решил пойти дальше и заявил о 2-3 миллионах заболевших коронавирусом.

Несмотря на публикацию недостоверной информации, «Медиазона» получила поддержку и от Навального. В социальной сети Twitter он назвал материал издания «лучшим, что сделали российские журналисты на тему коронавируса», добавив, что пожертвование «Медиазоне» является выгодным вложением своих средств.

Растиражировали фейковый материал «Медиазоны» и другие либеральные СМИ. Среди них можно отметить «Открытые медиа» Михаила Ходорковского, издание «Медуза», а также «Эхо Москвы». При этом распространяющие недостоверные сведения издания намеренно замалчивают ключевой нюанс, выраженный в разнице между системами здравоохранения России и западных стран, и руководствуются лишь желанием поднять ажиотаж вокруг темы и сделать ее резонансной в обществе.

Целью оппозиции и либеральных СМИ в рамках публикации недостоверных сведений о смертности от коронавируса является манипуляция статистикой и формирование определенного общественного мнения. Низкие показатели смертности в России обусловлены грамотными действиями правительства, предпринявшего необходимые меры для борьбы с COVID-19, а также самоотверженной работой медиков. Попытка исказить официальные данные и принизить труд медперсонала вызвана стремлением оппозиционных деятелей сыграть на теме коронавируса, вызвав необоснованный негатив в адрес власти.