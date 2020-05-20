В Киеве заявили, что «Байденгейт» поставил крест на карьере Порошенко

Скандальная публикация телефонных переговоров Петра Порошенко с Джо Байденом ставит крест на политической карьере экс-президента Украины, однако вряд ли грозит ему тюрьмой, полагают эксперты Федерального агентства новостей. Громкий скандал разразился в украинском информационном поле после того, как были опубликованы фрагменты разговора между пятым президентом Украины и бывшим вице-президентом США.

В ходе беседы с Порошенко Байден предложил Украине финансовую поддержку в размере одного миллиарда долларов в обмен на то, чтобы украинские власти отправили в отставку генпрокурора страны Виктора Шокина. По словам нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, это дело может быть квалифицировано генпрокуратурой как государственная измена.

У Порошенко шансов нет

Глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко в беседе с корреспондентом ФАН считает, что происходящее — часть информационной войны между бывшим и нынешним президентами страны.

«Порошенко уже год ведет ожесточенную пропаганду против Зеленского. Последние социологические опросы показывают, что эти попытки Порошенко дискредитировать президента не находят понимания в общественном сознании», — заявил собеседник ФАН.

Популярность Зеленского достигла высокого уровня — порядка 75%. У Порошенко же рейтинг за последнее время даже немного упал. Таким образом, эту информационную войну Петр Алексеевич проигрывает, считает Михальченко.

При этом сам факт переговоров экс-президента с Байденом характеризует Порошенко как взяточника, убежден украинский эксперт.

«Это не государственная измена. Это коррупция в чистом виде!» — возмущается председатель Украинской академии политических наук.

Произошедшее серьезно ударит по позициям Порошенко, добавил Михальченко.

«Он не имеет никакого шанса вернуться и стать президентом. Ему нужно искать новую нишу в украинской политике», — заверил политолог.

Однако уголовное преследование бывшему украинскому лидеру не грозит, полагает собеседник ФАН.

«Все ограничится разговорами, — пояснил Николай Михальченко. — Сейчас на Порошенко столько уголовных дел, что одним больше, одним меньше… Разницы нет».

Между Москвой и Вашингтоном

Эксперт Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк назвал нынешний скандал частью американской внутренней политики.

«Это продолжение так называемого «Украинагейта». Нынешняя администрация Дональда Трампа использует Украину с целью дискредитировать своего оппонента Джо Байдена», — пояснил политолог.

Достоверность представленных публике записей еще предстоить проверить, отметил он.

«Конечно, если считать это правдой, сам факт этого разговора крайне негативен. Выходит, что украинская власть не самостоятельна на 100% относительно своих решений», — признал Ковбасюк.

Так или иначе, переговоры между Байденом и Порошенко должны быть расследованы — лишь в этом случае Украина может претендовать на статус по-настоящему независимой державы.

«Да, мы должны сотрудничать с нашими партнерами. Но сотрудничество предусматривает действительно партнерские, а не зависимые отношения, — подчеркнул собеседник ФАН. — Если мы говорим, что не должны быть под Москвой, мы также не должны быть под Вашингтоном».

В любом случае общество должно знать правду о том, чем занимался президент Порошенко в свое президентство, уверен Ковбасюк.

«Если он действительно причастен к госизмене, он должен отвечать за это по закону», — полагает эксперт.

Однако на деле вероятность суда над Порошенко маловероятна, соглашается с предыдущим политологом Ринат Ковбасюк.

«Думаю, это все закончится информационным пшиком. Нынешняя власть кроме угроз не смогла предъявить Порошенко ничего серьезного», — напомнил политолог.

Президент-марионетка

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью ФАН оценил факт переговоров Порошенко с Байденом как «позор». По его словам, записи переговоров политиков свидетельствует о том, что при Порошенко страна управлялась извне.

«Послушайте, это говорит о внешнем управлении Украиной! — с горечью признал Кравчук. — Это просто стыд, когда какая-то, даже очень высокопоставленная особа, пусть и такой страны, как США, непосредственно вмешивается в наши внутренние дела и манипулирует президентом Украины так, как цыган — солнцем».

Этот эпизод проявления зависимости перед Западом — не единственный за карьеру Порошенко. Экс-президент Украины часто подчинялся замечаниям западных политиков, напомнил Кравчук.

«К сожалению, Порошенко допускал не только в этом, но и много в чем еще зависимость от других стран. Эта зависимость очевидна. Полагаю, она будет становиться все более очевидной», — убежден собеседник ФАН.

Такое поведение украинского руководства на международной арене категорически недопустимо, убежден первый президент Украины.

«Украина — суверенная страна. Она должна действовать, имея честь и достоинство», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, что по признанию экс-помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, сделанному в интервью CNN, «на поддержку стремления народа Украины к демократии» Вашингтон выделил как минимум пять миллиардов долларов.

Скандальные записи телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена появились накануне годовщины инаугурации нового лидера Украины. 20 мая 2019 года в здание на Банковой переехал бывший комик Владимир Зеленский. Спустя год после вступления в должность президента он заявил, что не успеет выполнить все свои предвыборные обещания и думает о том, чтобы баллотироваться на второй срок.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, чем Зеленский отличается от своих предшественников.