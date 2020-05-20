Стерлигов готов принять в слободе Михалкова и Боню, если они покаются

Санкт-Петербург, 20 мая. Основатель благотворительного фонда «Слобода» Герман Стерлигов в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» разоблачил миф о чипировании населения, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Также мужчина заявил, что готов принять в свою слободу блогера Викторию Боню и режиссера Никиту Михалкова, если они покаяться.

Стерлигов отметил, что вопрос чипирования относится к будущему, а значит, это не имеет никакого отношения к настоящему. Говоря о намерении американского предпринимателя Билла Гейтса чипировать людей, спикер заявил, что основатель компании Microsoft лишь пешка.

«Кто такой Гейтс, чтобы давать команды, и его слушались? Это же смешно! Для детей для маленьких. Реальные кукловоды за куклами, за «Гейтсами», — заявил основатель благотворительного фонда.

Он также высказался о позиции экс-участницы скандального телепроекта «Дом-2», которая рассказывает, что человечество фактически утилизируют.

«Это только дебилы не понимают, что человечество утилизируют. Даже тупые бабы из Монако и то, видимо, уже понимают. У баб лучше развито чувство самосохранения, чем у мужиков. Они сердцем чувствуют. У мужиков башка не работает, у них и сердце не работает, а у баб башка не работает, так сердце работает, они боятся чего-то, начинают соображать», — заявил предприниматель.

У мужчины поинтересовались, готов ли он принять в свою слободу Боню и Михалкова, которые в какой-то степени согласны со взглядами Стерлигова.

«У нас двери слободы открыты для христиан, для бритой безбожной сволочи двери у нас всегда были закрыты и остаются закрытыми», — констатировал эксперт.

Ранее Стерлигов заявил, что коронавирус является «изобретением» теневого мирового правительства, куда входят члены английской королевской семьи.