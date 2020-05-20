Онищенко признался, что мечтал о масочном режиме 40 лет

Москва, 20 мая. Ношение маски целесообразно не только в транспорте и помещениях, но и на улице, в случае невозможности социальной дистанции. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Парламентарий обосновал важность ношения средств защиты, в том числе на открытом воздухе, поскольку постоянно дистанцироваться от других людей невозможно. В качестве примера он привел многолюдность в подземных переходах.

«Или вы стоите на остановке автобуса, там три-пять человек. Допустим, дождь, они забились под этот навес — там есть возможность соблюсти социальную дистанцию? Конечно же, нет», — пояснил Онищенко.

По словам депутата, он последние 40 лет мечтал, когда ношение масок во время заболеваемости гриппом станет нормой в России.

«Для меня это просто большое человеческое счастье, когда я вижу в Москве людей, идущих в масках, просто бальзам на сердце. <…> Я все мечтал, когда же наши люди возьмут за правило и будут считать это нормой поведения, а не какой-то там экзотикой», — признался политик, передает Ura.ru.

Кроме того, Онищенко опроверг точку зрения, что ношение СИЗ здоровыми людьми нецелесообразно. Он подчеркнул, что маски из любого материала задерживают капельки слюны, с которыми передается вирус.