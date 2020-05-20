Европейские женщины все чаще отправляются в Африку в поисках «любви»

Африканские страны остаются одними из самых бедных в мире. Чтобы прокормить себя и семью, африканцы берутся за самую разную работу, в том числе торговлю своим телом. Но как оказалось, древнейшей профессией на континенте занимаются не только женщины, но и мужчины.

«Они хотят купить себе новые джинсы. Но также им нужно обеспечивать своих семьи», - говорит Дебора, одна из европейских туристов. Она знает, что в стране процветает проституция, но предпочитает не обращать на это внимание.

По вечерам на улицах Гамбии можно встретить множество местных молодых мужчин и женщин, а также пожилых туристов обоих полов. Скопления людей наиболее многочисленны возле отелей.

Южноафриканский юрист Татенда Гваамука утверждает, что женщины из Европы и Северной Америки часто посещают африканские курорты в погоне за «секс-приключениями». Когда дамы приезжают на африканские курорты, им «служат, их обслуживают и балуют».

По словам одного из работников африканской сферы секс-туризма, так называемые сделки заключаются достаточно спонтанно. Женщины знакомятся с местными молодыми людьми на пляже или на улице, а затем действуют в зависимости от ситуации. Любовь африканского мужчины обходится белым женщинам примерно в 1 500 евро.

За такие большие по местным меркам деньги африканские мужчины могут содержать семью. Что касается отношения общества к этому виду трудовой деятельности, оно однозначно отрицательное. Одни говорят, что это безнравственное ремесло, а другие – что это эксплуатация африканцев в лучших традициях колониализма.

Как показывает практика, подобный досуг популярен прежде всего среди женщин в возрасте от 50 лет и старше. В 2007 году Reuters опубликовал статью о феномене секс-туризма в Кении. В статье подробно описана история двух европейских женщин Бетан (тогда ей было 56 лет) и ее лучшей подруги Элли (тогда ей было 64 года), которые впервые приехали в Кению. Они познакомились со многими молодыми парнями, которые «очень любят женщин постарше». Тогдашний председатель совета по туризму Кении Джейк Грива-Кук сказал, что «это не зло, но это определенно то, что мы осуждаем».

Та часть населения Африки, которая считает секс-туризм продолжением политики колониализма, объясняет свою позицию тем, что белые европейцы изначально обманывали африканцев и отнимали у них все человеческие и материальные ресурсы. Тем не менее, некоторые потребители этих услуг убеждены, что они улучшают жизнь африканских мужчин.

В свою защиту собеседница Reuters Бетан сказала: «Это социальная договоренность. Я покупаю ему красивую рубашку, и мы идем ужинать. Пока он остается со мной, он ни за что не платит, а я, чего я хочу? - хорошее время. Чем это отличается от того, что мужчина покупает обед молодой девушке?».

Однако работать африканцам приходится не только с женщинами. По словам одного из работников индустрии, он обслуживает как мужчин, так и женщин.

Стоит отметить, что женщины, отправляющиеся в подобные эротические путешествия, подвергают свое здоровье риску. Порой их даже не останавливает страх перед болезнями. Поэтому в погоне за новыми ощущениями многие пренебрегают средствами защиты, тогда как, по данным за 2019 год, именно африканцы составляют 64% от численности ВИЧ-инфицированных по всему миру.