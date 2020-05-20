Moody's прогнозирует рост внутренней миграции в России

Москва, 20 мая. Внутренняя миграция в России может ускориться на фоне пандемии коронавируса, считают в рейтинговом агентстве Moody's Investors Service.

По прогнозу аналитиков, в ближайшие два года самый масштабный отток трудоспособного населения ждет Омскую область, Чувашию, Башкирию, Самарскую и Нижегородскую области. Причина — в низких доходах, слабой соцподдержки, неразвитой инфраструктуре, а также близостью к мегаполисам. Еще один немаловажный фактор — высокая занятость жителей в сфере услуг, которая наиболее пострадала от кризиса, спровоцированного эпидемией COVID-19. Помимо этих регионов, эксперты Moody's отнесли в зону риска Ханты-Мансийский автономный округ, Коми и Красноярский край.

При этом специалисты агентства считают, что региональные программы поддержки экономики в этих субъектах должны сгладить миграционный отток и способствовать повышению спроса на рабочую силу.

Напомним, в конце марта Moody's на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса понизило прогноз по темпам роста ВВП России в текущем году с 1,5% до 0,5% с 1,5%. Аналитики Bloomberg, в свою очередь, заявляли, что экономика России по итогам второго квартала 2020 года испытает рекордный обвал из-за пандемии. По их подсчетам, в апреле-июне падение ВВП составит 16%, а это — худший квартальный показатель с начала 1990-х годов, отмечает телеканал «Царьград».