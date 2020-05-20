В Верховной раде Украины оценили итоги года президентства Зеленского

Киев, 20 мая. Много обещаний украинского президента Владимира Зеленского за прошедший год не выполнены, а в стране творится настоящий бардак. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По его словам, действующая власть на Украине совершенно безответственна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Оппозиционной платформы», опубликованном на официальном сайте на своем сайте партии.

«У Владимира Зеленского много невыполненных обещаний. Год прошел — в стране бардак и безответственная власть», — сказал Юрий Бойко.

По словам украинского политика, конфликт в Донбассе продолжается до сих пор, пенсии в стране остаются мизерными, а тарифы высокими. Юрий Бойко добавил, что «первые шаги, действительно, были обнадеживающими — начался процесс примирения, разведения войск, вернули корабли, возобновились обмены пленными».

«А дальше просто испугались радикально настроенной части общества. Мирный процесс остановился. Самый большой провал действующего президента — невыполнение обещания о мире», – заметил Юрий Бойко.

Он также заметил, что первые шаги на пути борьбы с коронавирусной инфекцией были сделаны - в стране ввели карантин. Однако, как подчеркнул Бойко, не была разработана программа по восстановлению и поддержке медицинской отрасли. Кроме того, не было повышений зарплат врачам. Много обещаний украинского президента Владимира Зеленского за прошедший год не выполнены, резюмировал Бойко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил в среду на большой пресс-конференции по итогам года президентства. Он заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что Киев рассмотрит любой формат переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе.