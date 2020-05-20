ФАН обращается к Леониду Волкову и Алексею Навальному

Следственный комитет 14 мая 2020 года возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») по факту размещения на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» фотографий высокопоставленных лиц Третьего рейха под видом ветеранов Великой Отечественной войны. Задержанные россияне Даниил Симонов, Андрей Шабанов, Денис Воронцов и Вячеслав Круглов признали вину. Всех их объединяет не только провокация, но и политические взгляды: каждый имеет отношение к структурам Алексея Навального.

«Фонд борьбы с коррупцией» годами убеждает аудиторию в неправильности празднования Дня Победы над фашистской Германией, называя это унизительным словом «победобесие». В этот день, по Вашему мнению, россияне должны скорбеть, а не выходить на парады и громогласно чествовать подвиг советских солдат.

Негативное отношение у аудитории вызывается и к акции «Бессмертный полк». Ваши структуры внушают россиянам «принудительный» характер мероприятия. По Вашей версии, в шествии заставляют принимать участие студентов и бюджетников.

Впервые Вы озвучили это в 2017 году. В одном из видео Вы сказали, что «прекрасную акцию» якобы испортило государство, украв ее у томского телевидения и опошлив. И назвали это мерзостью и позорищем.

Этот тезис поддерживался и далее. В 2019 году глава аффилированного с ФБК «Альянса учителей» и глава штаба Навального в Санкт-Петербурге Даниил Кен призывал отказаться от участия в акции «Бессмертный полк», если вас принуждают. Его слова поддержали оппозиционные группы в социальных сетях, в том числе «Питер против», но выдвинули под них более радикальные высказывания о том, как СССР якобы вторгся в Польшу и стал виновником десятков миллионов смертей. Поэтому «Бессмертный полк» в сообществе назвали героизацией военных преступлений.

Стоит отметить, что администрация группы участвует в митингах и поддерживает Вашу идею построения Прекрасной России Будущего, а также поддерживает атаки на Ваших оппонентов.

Таким образом, для аудитории через ресурсы ФБК такая «прекрасная», как Вы говорите, акция «Бессмертный полк» превратилась в ту самую «мерзость». Впоследствии особо впечатлительные молодые люди, имеющие негативное мнение о «Бессмертном полке», решаются на «приколы» с публикацией фото гитлеровцев. И вместо осуждения и какой-либо реакции с Вашей стороны мы слышим тот же негативный посыл от начальника штабов и менеджера проектов ФБК Леонида Волкова. Он единственный высокопоставленный член организации, нарушивший молчание в ходе своего стрима.

В то время как все ждали осуждения, Вы, Леонид, объяснили инцидент буквально словами Навального: «людей принуждаю участвовать в «Бессмертном полку», что у нормальных людей рождает противодействие.

Почему мы слышим тезисы Навального от Вас, а не от самого главы ФБК? Очевидно, Алексей Анатольевич понимает, что оправдать поступок своих активистов он не может. В таком случае он потеряет миллионы потенциальных избирателей для своих протеже, ведь в 2019 году в «Бессмертном полку» приняли участие 10 миллионов россиян. Придуманное в России мероприятие ежегодно проводится в 110 странах мира. Навальный не может так рисковать — этого ему никогда не простят. Но и признать отношение активистов к ФБК и взять на себя ответственность он также боится. В таком случае ему придется оправдываться и навсегда связать «Фонд борьбы с коррупцией» с гнусной провокацией в один из важнейших для страны дней. Вероятно, именно поэтому комментировать неприятное событие пришлось именно Вам.

Федеральное агентство новостей не могло оставить без внимания это заявление. Не осталось оно незамеченным и в родных Вам оппозиционных кругах. Ксения Собчак и Алексей Венедиктов предположили, что Вы должны быть не в себе, если можете называть «сволочей» и «мерзавцев», опубликовавших фото Гитлера, Гиммлера и Геббельса, «приколистами».

Вам, конечно, не оставалось ничего, кроме как в столь же резкой форме ответить на обоснованную критику, а Вашему руководителю Навальному — заступиться за подчиненного, обвиняя бывших союзников и СМИ в использовании «темника Пригожина». Только дело не в темниках, а в здравом смысле и моральной оценке предосудительного поступка ваших активистов. Редакционная политика ФАН основана на независимой позиции и объективной оценке событий без навешивания ярлыков. Любой россиянин, уважающий историю своей страны и подвиг советских солдат, не может остаться равнодушным к Вашим словам и провокации против «Бессмертного полка». Поэтому Алексей Анатольевич, подставивший под удар вместо себя Вас, пытается изменить подоплеку осуждения и перевести ее в политическую и медийную плоскость. Таким образом, он пытается сместить акцент с осуждения реабилитации нацизма и необходимости объясниться за Ваши неуместные заявления на личные разборки в рядах оппозиции.

Не пора ли Вам, Алексей Анатольевич, признать, что к публикации нацистов в «Бессмертном полку» активистов подтолкнули именно Вы и Ваши структуры? Не пора ли Вам самому ответить за их поступок, осудить его и призвать свою аудиторию не устраивать подобных провокаций, если Вы правда считаете акцию «Бессмертный полк» прекрасной и великолепной? Перестаньте уходить от ответственности и пытаться перевести общественное обсуждение предосудительного поступка Ваших сторонников в личные политические споры и хотя бы раз ответьте по совести.