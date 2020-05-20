Бабкина пообещала «жесть» Васильеву прямо на съемках «Модного приговора»

Москва, 20 мая. Певица Надежда Бабкина, недавно выздоровевшая от двустороннего воспаления легких, вернулась к съемкам программы «Модный приговор». В студии шоу исполнительница буквально осыпала угрозами соведущего Александра Васильева.

Историк моды также совсем недавно прошел успешный курс лечения от пневмонии нового типа, предполагая при этом, что попал в больничную палату именно после контакта с коллегой.

Встретившись в студии, знаменитости устроили спор, кто потерял из-за болезни больше килограммов, ожидая, пока костюмеры подберут наряд.

После этого Васильев принялся просить у Бабкиной приглашения в ее баню. В ответ певица пообещала устроить модному эксперту «полную жесть», отхлестать его веником и окунуть головой в бочку с водой, передают «Дни.ру».

«У меня так еще и бочка, будет одна башка торчать, ты будешь сидеть в бочке и кричать: «Выпустите меня отсюда!» Вот это будет жесть…» — предупредила Бабкина.

Однако на этом угрозы не закончились. Артистка продолжила описывать муки, которые предстоит испытать Васильеву.

«А потом я на тебя как плесну ушат холодной воды. Орать будешь, как незнамо кто», — сказала она.

Ранее отличное самочувствие Бабкиной подтвердил ее концертный директора Сергей Горох. По его словам, певица не только участвовала в съемках, но и посещала совещание в театре, передает телеканал «360».