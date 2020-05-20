Политолог спрогнозировал военное вторжение НАТО в западные области Украины

Своими руками политики в Киеве взращивают сепаратизм в западных областях, настраивают против себя Венгрию, все структуры ЕС и НАТО. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Разногласия с Венгрией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения Киева с Будапештом непростыми. Он выразил надежду, что в ближайшее время спорные вопросы, включая вопрос языка, удастся решить.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт заинтересован в возобновлении добрососедских отношений с Киевом.

«Сейчас Венгрия, с которой у нас много лет нет отношений, они блокируют, как вы знаете и членство в ЕС, и в НАТО, и мы знаем почему. Именно из-за вопросов исторического наследства и вопроса языка… У нас непростые пока, к сожалению, отношения с Венгрией, хотя наши народы дружат. Я думаю, что мы этот вопрос решим в ближайшее время», — заявил Зеленский.

Ничего хорошего для Украины

Как отметил Андрей Иванов, напряженные отношения между Киевом и Будапештом не приведут ни к чему хорошему для Украины. Напряжение было создано украинскими властями, как и многие другие беды страны на голом месте.

«Спрашивается, из-за чего вообще весь спор? Просто позвольте этническим венграм учиться на родном языке, это будет соответствовать всем международным нормам и стандартам. Но нет же, надо настаивать на своем и насильно навязывать всем «мову», на которой не говорят даже многие украинские политики, да и сам Зеленский выучил ее совсем недавно просто в силу должности. Но «мову» не просто навязывают. Проблема и в том, что людям не дают нормально учить родной язык, а это прямое нарушение всех мыслимых прав и свобод, существующих в цивилизованном мире», — пояснил Андрей Иванов.

Военное вторжение НАТО

Поэтому, заметил эксперт, в Будапеште не могут смириться с таким положением вещей. Да и в Европе в целом такое терпеть не хотят. Украина рвется в Европу, но с «совершенно дикими» установками по языковой политике.

«А есть еще и бесплодные и опять же созданные искусственно споры на исторические темы. Вот из-за этого всего Украина и потеряла Крым, потеряла контроль над Донбассом. Из-за несговорчивости и оголтелой националистической официальной идеологии постоянно возникают проблемы со всеми соседями. Своими руками политики в Киеве взращивают сепаратизм в западных областях, настраивают против себя Венгрию, все структуры ЕС и НАТО. К чему это может привести? Да к тому, что Европа просто вмешается в ситуацию силовым путем», — добавил Андрей Иванов.

По мнению политолога, Украину уже давно списали из числа партнеров. Она нужна только как таран против России. Киев давно не партнер Брюсселя, а теперь еще и превратится во врага. Особенно на фоне разворачивающейся драмы противостояния США и Китая, где Украина занимает весьма двоякую позицию.

«Китай будет просто скупать Украину, к чему уже украинские политики готовы. США не захотят терять контроль над ситуацией в Европе. И достаточно будет любой искры, чтобы на территории Украины вспыхнула большая война между крупными державами. Кстати, Россия тут будет не при чем. Украину начнут делить Китай и США, так как она имеет стратегическое положение. И вот в этой ситуации украинские власти сами раздувают пожар, будто сами хотят, чтобы из искры возгорелось пламя», — заключил Андрей Иванов.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до конца 2020 года.