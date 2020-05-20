Корнилов намекнул, чем закончится президентский срок Зеленского

Политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении «языковых меньшинств» не оставляет надежд тем, кто не говорит или не желает говорить на титульном наречии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление украинского лидера, сделанное им во время пресс-конференции 20 мая. Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский, отметил, что в возглавляемой им стране «языковой вопрос на повестке не стоит». Однако президент Украины явно лукавит: Корнилов напомнил, что кампания по преследованию русскоязычного населения после ухода из власти ее инициатора Петра Порошенко только усилилась.

«При этом заметьте: при всем устроенном им «квотировании» русского языка в информационном пространстве, для себя любимого Зеленский оставил целый телевизионный канал, который вещает на нашем языке, — отметил политолог. — Правда, транслируется он исключительно на территорию ДНР и ЛНР — по всей видимости, для пропагандистской обработки местного населения».

Эксперт также напомнил, что именно Зеленский подписал закон, запрещающий с 1 сентября 2020 года все русские школы на Украине.

«Если это не считать языковой дискриминацией и нарушением прав национальных меньшинств, то что вообще тогда должно подразумеваться под этими словами? — задается вопросом собеседник ФАН. — Сам-то Зеленский в школе учил именно наш язык, а на украинском говорить научился толком лишь год назад. Современным же детям он в праве изучать родной язык отказал — и теперь думает, что этого никто не заметит».

К сожалению, добавил Корнилов, языковой вопрос — это далеко не единственная сфера, в которой украинский лидер полностью копирует своего предшественника Порошенко, мечтая одновременно с этим упечь того за решетку.

«Зеленский идет его дорогой буквально во всех сферах: идеологической, экономической, финансовой и дипломатической, — перечислил политолог. — Это же, кстати, касается и вопросов мира и войны, в которых оба украинских президента проявляют удивительное для непримиримых противников единодушие. Единственное, в чем действующий глава государства еще не скопировал своего предшественника — это в религиозной политике. Правда, не будем забывать, что и Порошенко первые три года своего правления данную тему не затрагивал — и вообще позиционировал себя как приверженец русской православной церкви».

Эксперт заявил, что не удивится, если и Зеленский к концу своего президентского срока начнет выкидывать всяческие религиозные кульбиты, чтобы избраться еще на пять лет.