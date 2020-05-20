Боярский предложил «воспитывать» актеров гнилыми помидорами

Москва, 20 мая. Популярный артист Михаил Боярский предложил «воспитывать» современных актеров с помощью гнилых помидоров. С такой идеей актер выступил в эфире радио «Комсомольская правда».

Боярский сейчас находится на самоизоляции на даче под Петербургом вместе со своей большой семьей. По его словам, он дожил до того момента, когда основную радость ему доставляет общение с внуками.

70-летний артист заметил, что «пока еще» сам передвигается и способен носить на руках своих внуков, ходить в аптеку. Более того, по словам артиста, сейчас он сменил профессию — стал водителем для своей жены, актрисы Ларисы Луппиан, которая является художественным руководителем Театра имени Ленсовета. Артистка на время пандемии не оставила работу и записывает представления для онлайн-показов.

Сам же Боярский, к слову, не признает онлайн-показы, как и игру современных артистов. Для того, чтобы актеры работали лучше, народный артист предложил вспомнить забытую традицию — забрасывать выступающих гнилыми помидорами, если спектакль им не понравился.

Впрочем, Боярский предупредил, что его слова не стоит воспринимать всерьез.