Сирия опровергла данные об аресте средств двоюродного брата Башара Асада

Дамаск, 20 мая. Сообщения ряда изданий об аресте средств двоюродного брата президента Сирии Башара Асада Рами Махлюфа не соответствуют действительности. Об этом в Facebook заявило министерство юстиции страны.

Минюст Сирии назвал опубликованные в связи с этим документы поддельными.

«Некоторые страницы в соцсети Facebook, опираясь на зарубежные корыстные источники, опубликовали поддельный приказ министерства юстиции об аресте движимого и недвижимого имущества Рами Махлюфа. Министерство опровергает, что издавало какой-либо указ в этой связи», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы наложенном аресте на имущество Махлюфа в качестве обеспечительной меры, соответствующий документ был подписан главой Минфина Сирии. Сообщалось, что таким образом власти пытались добиться выплаты долга компании Syriatel, принадлежащей Махлюфу, в 77 миллионов долларов.