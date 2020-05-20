Организатор убийства Галины Старовойтовой попросил об УДО

Санкт-Петербург, 20 мая. Фигурант дела об убийстве депутата Галины Старовойтовой Михаил Глущенко подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Судебное заседание по рассмотрению ходатайства Глущенко назначено на 25 мая», — говорится в сообщении.

Ходатайство Глущенко об УДО рассмотрит Дзержинский районный суд Петербурга. Организатор убийства Старовойтовой в 2015 году был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Галина Старовойтова была убита в Петербурге в 1998 году. Ее помощник Руслан Линьков был ранен. Шестеро подозреваемых были задержаны в 2002 году. Организатор убийства Юрий Колчан был приговорен к 20 годам лишения свободы. Он заявил, что заказчиком убийства является экс-депутат Михаил Глущенко. В 2014 году Глущенко дал признательные показания и был приговорен к 17 годам тюрьмы. Он заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина), лидера «тамбовской» ОПГ.