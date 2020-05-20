Пургин объяснил отличие Зеленского от Порошенко

Действующий президент Украины Владимир Зеленский придерживается курса на завершение конфликта в Донбассе победой Киева, взятого еще его предшественником, Петром Порошенко, но при этом использует другие тактически шаги. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил общественно-политический деятель Донецкой Народной Республики, основатель движения «Донецкая республика» Андрей Пургин.

«На сегодняшний день ситуация не изменилась, и стратегически Украина выдерживает то направление, которое она выбрала при Порошенко, — констатировал он. — Изменились тактические построения, но стратегическая задача — завершить ситуацию в Донбассе победой Украины – не изменилась. То есть, это не позиция договориться, а позиция победить».

По мнению собеседника ФАН, если не изменилось стратегическое направление украинской политики, то не важно, какие используются тактические пути.

«Что называется, «задушим в объятьях», — отметил основатель «Донецкой республики».

В дальнейшем, по мнению Пургина, эта тактика даст большую политизацию.

«Несмотря на то, что сейчас кажется, что военная составляющая преобладает, и мы находимся за пять минут до полномасштабных военных действий, наблюдаю за происходящем изнутри и хочу сказать, что Зеленский все-таки пытается вывести ситуацию в политическую составляющую», — добавил он.

Андрей Пургин полагает, что действия Зеленского в регионе будут напоминать деятельность некоммерческих организаций.

«То есть как можно больше говорильни, как можно больше площадок, на которых будут что-то обсуждаться, включение представителей из числа более полумиллиона находящихся на Украине перемещенных лиц, которых они считают беженцами. А также многое другое, — объяснил политик. — Зеленский будет пытаться как можно больше задействовать политическую составляющую. Играть, таким образом, роль и «хорошего» и «плохого полицейского». То есть, если Порошенко был только «плохой», «хорошего» не было, то здесь идет более тонкая игра. Это больше похоже на работу НКО».

Напомним, что актер Владимир Зеленский в 2018 году изначально построил свою избирательную кампанию на миролюбивой риторике. В качестве своей главной задачи он озвучивал прекращение конфликта в Донбассе и улучшение положения большинства населения, не желающего отказываться от русского языка. Речь, в частности, шла о создании государственного русскоязычного медиахолдинга. Это даже позволило некоторым СМИ обозначить его как «президента» мира.

В 2019 году большинство граждан территории, подконтрольной Киеву, поддержало его кандидатуру на выборах президента Украины. 20 мая прошлого года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Вместе с тем, подвижек относительно русского языка так и не произошло, а интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР усиливается день ото дня.